اعتقال معتمر مصري في الحرم المكي بسبب رفع علم فلسطين والدعاء لغزة

🔴في بيت الله الحرام حيث تُرفع الأكف للسماء .. السلطات #السعودية تعتقل معتمراً لأن قلبه نطق لـ #فلسطين .. رفع دعاءً لـ #غزة فوجد نفسه خلف القضبان!! pic.twitter.com/vSMkS2zfGu — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 27, 2025

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة اعتقال معتمر مصري داخل الحرم المكي، بعد أن رفع علم فلسطين ودعا لإنهاء الحصار والمجاعة في قطاع غزة. الحادثة وقعت وسط الكعبة المشرّفة، حيث بدا المعتمر وهو يهتف “وا إسلاماه” مناشدًا نصرة أهالي غزة، قبل أن يُعتقل من قبل عناصر أمن سعوديين.

وتُعد هذه الواقعة امتدادًا لحملة قمع تمارسها السلطات السعودية بحق المعتمرين والحجاج الذين يُبدون أي شكل من أشكال التضامن مع فلسطين، خاصة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

مرصد انتهاكات الحج والعمرة أصدر بيانًا أدان فيه هذه الممارسات، مؤكدًا أن “اعتقال المعتمرين المتضامنين مع القضية الفلسطينية يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دوليًا”.

في المقابل، تبرر السعودية هذه الإجراءات بضرورة إبقاء مناسك الحج والعمرة بعيدة عن “التوظيف السياسي”، وهو ما يصفه حقوقيون بأنه تقييد تعسفي للحريات، ويأتي ضمن سياسة أوسع لفرض رقابة صارمة على الفضاء العام في المملكة.