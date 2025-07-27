اعتقال معتمر مصري في الحرم المكي بسبب رفع علم فلسطين والدعاء لغزة
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة اعتقال معتمر مصري داخل الحرم المكي، بعد أن رفع علم فلسطين ودعا لإنهاء الحصار والمجاعة في قطاع غزة. الحادثة وقعت وسط الكعبة المشرّفة، حيث بدا المعتمر وهو يهتف “وا إسلاماه” مناشدًا نصرة أهالي غزة، قبل أن يُعتقل من قبل عناصر أمن سعوديين.
وتُعد هذه الواقعة امتدادًا لحملة قمع تمارسها السلطات السعودية بحق المعتمرين والحجاج الذين يُبدون أي شكل من أشكال التضامن مع فلسطين، خاصة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
مرصد انتهاكات الحج والعمرة أصدر بيانًا أدان فيه هذه الممارسات، مؤكدًا أن “اعتقال المعتمرين المتضامنين مع القضية الفلسطينية يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دوليًا”.
في المقابل، تبرر السعودية هذه الإجراءات بضرورة إبقاء مناسك الحج والعمرة بعيدة عن “التوظيف السياسي”، وهو ما يصفه حقوقيون بأنه تقييد تعسفي للحريات، ويأتي ضمن سياسة أوسع لفرض رقابة صارمة على الفضاء العام في المملكة.
2 تعليقات
هذه الأعلام هي أعلام جاهلية تمثل أقطار مفككة لكل منها همه الخاص و رمزه الخاص ،
و معتقده الخاص..
ماذا يعني قطعة قماش ملونة بثلاث أو أربع ألوان بأشكال سخيفة تحوي نجوم أو نسور أو لا شيئ على الإطلاق.. مجرد رمز متعارف عليه يمثل كيانات عربية أو إسلامية مفككة متناحرة لا يربطهم شيئ إلا أثار من لغة و لكل دينه… أترفع راية جاهلية قومية في أقدس بقاع المسلمين..!
أعتقد جازما لو رفع هذا المعتمر علم التوحيد (الشهادة) لما اقترب منه أحد ، أما أن يرفع علم قطري قومي في مكان اجتمعت فيه الناس لتعبد
الله الواحد الأحد الصمد ، فهذا لا شك فعل من أفعال الجاهلية ، و لا يجب التساهل به بحجة دعم أهل فلسطين..
تذكرت إيران التي تستحل قتل أهل السنة و تتحجج بقتال “الصهاينة” ربما يقصدون اليهود ، و لكنهم يخجلوا من الإفصاح… هل يقبل الله من هؤلاء الكفرة، و قد علموا أن سباب المسلم للمسلم فسوق ، و قتاله كفر..
و أصلا الشرك بالله يحبط أي عمل قصد منه وجه الله .،
نصر الله عباده المخلصين في كل مكان و زمان ، أمين.. و الحمد لله رب العالمين.
أما الدعاء لأهل فلسطين و المسلمين بالفرج و بالنصر ، و حتى الدعاء على أعداء الله بالهزيمة و الهلاك ، فهذا الشيئ من السنة و لا أحد يتعرض لصاحبه أو يوقفه أحد لأجله.. لكن دون رفع أعلام جاهلية في أرض التوحيد. و الحمد لله.