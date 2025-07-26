لماذا تضع إسرائيل معتقلي حماس وحزب الله في سجن واحد؟

📌 ظروف مروعة داخل سجون الاحتـ ـلال..

🔴تقارير تكشف عن معاناة قاسية لعناصر من قوات النخبة في حـ ـoـــاس وحزB الله في سجن واحد… جوع، إهمال طبي، وتعـ*ـذ.يب نفسي ممنهج.

⚠️ ما الذي يجري خلف القضبان؟ ولماذا هذا التكتيم الإعلامي؟ pic.twitter.com/L54i0H2TjI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 25, 2025

كشفت تقارير عن ظروف مروعة يواجهها معتقلو نخبة حركة حماس وعناصر حزب الله في سجن إسرائيلي واحد يُعرف باسم “راكيفت” داخل سجن أيالون. هذا الجناح تحت الأرض، الذي افتُتح قبل نحو عام، يخضع لأشد التدابير الأمنية ويحتجز عشرات المعتقلين الذين تصنفهم إسرائيل كأخطر العناصر، بينهم من شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

وفقًا لمسؤول أمني إسرائيلي، يُدار الجناح كنموذج تجريبي يستخدم الحراس بطاقات تعريف رقمية لضمان السرية، ويُحتجز المعتقلون في زنازين مغلقة لمدة 23 ساعة يوميًا، مع ساعة واحدة فقط للخروج إلى ساحة إسمنتية صغيرة لا يُسمح لهم خلالها بالتحدث أو مغادرة الجناح لأي سبب، بما في ذلك المقابلات القانونية أو العلاج الطبي.

تُزين جدران الساحة بصور كبيرة لدمار غزة، ما يعكس أجواء الإحباط والعزل التي يعيشها المعتقلون داخل هذا السجن شديد الحراسة.