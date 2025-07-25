الجزائر تلوّح بالتصعيد: “سنردّ الصاع صاعين” لفرنسا

من يبحث عنّا سيجدنا.. الجزائر تشـ.ـعلها: صاع بصاع يا فرنسا… والحقائب الدبلوماسية لن تمر بصمت pic.twitter.com/0o6yrEPh39 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 24, 2025

في تصعيد دبلوماسي لافت، أعلنت الجزائر أنها ستعتمد مبدأ المعاملة بالمثل ردًا على ما وصفته بـ”الاستفزازات الفرنسية المتكرّرة”، آخرها منع دبلوماسيين جزائريين من استلام حقائبهم الدبلوماسية داخل مطارات باريس، في خطوة اعتبرتها الجزائر “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت الإجراء “خرقًا خطيرًا يمسّ جوهر العمل الدبلوماسي”، وحمّلت وزارة الداخلية الفرنسية المسؤولية، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ دون تنسيق مع الخارجية الفرنسية. الجزائر استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في العاصمة وطالبت بتوضيحات عاجلة، في حين فتحت قناتها الدبلوماسية في باريس اتصالات مباشرة مع الجانب الفرنسي.

الموقف الجزائري الصارم اعتُبر من قبل محللين “انفجارًا دبلوماسيًا” غير مسبوق، يعكس تحوّلًا في طريقة تعامل الجزائر مع باريس، بعد سنوات من التوترات الصامتة.

الرسالة الجزائرية كانت واضحة: “لن نُهان بصمت… وسنردّ الصاع صاعين”.