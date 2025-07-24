“أبو جوليا كذّاب”.. موجة غضب على مواقع التواصل بسبب تصريحات مثيرة للجدل
أشعل هاشتاغ #أبو_جوليا_كذاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات للشيف الفلسطيني المقيم في الأردن، أثارت غضبًا واسعًا في ظلّ المجاعة الكارثية التي تعاني منها غزة.
فبينما تنهار العائلات الفلسطينية تحت وطأة الجوع، ظهر أبو جوليا في مقطع فيديو قال فيه إن “الأمور بدأت تتحسن” داخل القطاع، ليتزامن ذلك مع ترويجه لمهرجان طعام في الأردن. هذا التناقض أثار انتقادات لاذعة، خاصة بعد إشارته إلى إدخال شاحنات طحين إلى غزة، دون التوضيح أن الكمية لا تمثّل حتى 1% من الاحتياج اليومي للسكان المحاصرين.
الآلاف من النشطاء اتهموا أبو جوليا بالتضليل والترويج لروايات تُجمّل الواقع، واعتبروا أن تصريحاته تخدم أجندات سياسية، وتبرّر التقصير العربي في إيصال المساعدات الإنسانية.
ويقول كثيرون إن ما قاله لم يكن مجرد تقدير خاطئ، بل “تزوير متعمّد للواقع”، في وقت يُستخدم فيه صوته لتلميع صورة الاحتلال وتغطية فشل الإغاثة الدولية والعربية.
2 تعليقات
لا أرى أن “أبو ماريا” فعل شيئ يغضب الله ، بل العكس هو الصحيح ( حتى لو كان كاذبا ) ..
أرجو أن لا يشمت الإخوة في غزة الأعداء بهم أكثر من ذلك.. و لا يمكنوهم من الإستهزاء بهم و بألامهم و مصائبهم..
المغضوب عليهم لا يرحمون، فلا رحمهم الله..
يؤلمني أن أرى مسلمين يتعرضون للذل و الهوان و القهر و الإستهزاء و يسألون الناس…
أكثر مما يألمني تعرضهم للقتل.. ، يقول تعالى:
{ إن هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا }… الإنسان.
أخيرا، ما أعرفه أن المسلم لا تفزعه شدة ، و لا تبطره نعمة…
و الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على طنى به منذ ان بدأ بالهبل بالطبيخ الذى لا يدل على انه طباخ محترف لم يعجبنى هذا الشخص وانا متأكد انه كذاب حقير سينال عقابه عندما تعود الامور على ما كانت و سيقدم للمحكمه فى غزة امام القسامين هذا الواطى .