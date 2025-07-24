“أبو جوليا كذّاب”.. موجة غضب على مواقع التواصل بسبب تصريحات مثيرة للجدل

هاشتاغ #أبو_جوليا_كذاب يشعل مواقع التواصل

غضبٌ عارم وآلاف الاتهامات للشيف الفلسـ.ـطيني بالتضليل والخـ.ـداع بسبب مجاعة غـ.zـز.ة pic.twitter.com/7MQBPXarq9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 24, 2025

أشعل هاشتاغ #أبو_جوليا_كذاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات للشيف الفلسطيني المقيم في الأردن، أثارت غضبًا واسعًا في ظلّ المجاعة الكارثية التي تعاني منها غزة.

فبينما تنهار العائلات الفلسطينية تحت وطأة الجوع، ظهر أبو جوليا في مقطع فيديو قال فيه إن “الأمور بدأت تتحسن” داخل القطاع، ليتزامن ذلك مع ترويجه لمهرجان طعام في الأردن. هذا التناقض أثار انتقادات لاذعة، خاصة بعد إشارته إلى إدخال شاحنات طحين إلى غزة، دون التوضيح أن الكمية لا تمثّل حتى 1% من الاحتياج اليومي للسكان المحاصرين.

الآلاف من النشطاء اتهموا أبو جوليا بالتضليل والترويج لروايات تُجمّل الواقع، واعتبروا أن تصريحاته تخدم أجندات سياسية، وتبرّر التقصير العربي في إيصال المساعدات الإنسانية.

ويقول كثيرون إن ما قاله لم يكن مجرد تقدير خاطئ، بل “تزوير متعمّد للواقع”، في وقت يُستخدم فيه صوته لتلميع صورة الاحتلال وتغطية فشل الإغاثة الدولية والعربية.