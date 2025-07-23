قبائل سيناء تُطلق نداء الغضب: تحرك شعبي لفك الحصار عن غزة

مجلس عشائر سيناء يدعو لحراك شعبي وقبلي لفك حصار غـ.zـز.ة وإنقاذ أهله من المـ.ــو.ت جوعاً ويؤكد جاهزيته لإيصال المساعدات إلى القطاع pic.twitter.com/lJtZ0mPvXF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 22, 2025

في ظل التواطؤ الرسمي والصمت المصري المطبق، أطلق مجلس عشائر شمال سيناء دعوة عاجلة لتحرك شعبي وقبلي واسع لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنقاذ سكانه من الموت جوعاً.

المجلس، في بيان قوي اللهجة، أعرب عن استنفاره الكامل ورفضه استمرار إغلاق معبر رفح، معتبرًا ذلك جريمة إنسانية متعمدة في وقت تتكدّس فيه المساعدات الغذائية والطبية على الجانب المصري من الحدود.

وأكد المجلس “جاهزية أبناء سيناء لتأمين دخول المساعدات إلى غزة، والمشاركة في أي جهد شعبي أو إنساني لكسر الحصار”، مشددًا على أن “أهل سيناء لن يقفوا موقف المتفرج بينما يموت جيرانهم وأشقاؤهم خلف الأسلاك”.

ووجّه نداءً إلى جميع القبائل المصرية وكل الأحرار للتحرك السلمي والتعبير عن الغضب، سواء عبر ساحات الاعتصام أو منصات التواصل، قائلاً: “غزة أمانة في أعناقنا ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها”.

يأتي هذا الموقف في وقت يلتزم فيه النظام المصري الصمت، ويواصل إغلاق المعبر الحيوي، وسط تساؤلات شعبية متزايدة: كم يدفع الاحتلال مقابل خنق غزة؟