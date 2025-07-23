حربا غزة وإيران.. ماذا فعلتا بزوجات جنود الاحتياط الإسرائيليين؟

🔴يبدو أن الحرب مع #إيران وحرب #غزة فعلت بالإسرائيليين ما فاق توقعاتهم .. الأزمات تلاحق زوجات جنود الاحتياط، فما القصة؟ pic.twitter.com/2EhW3ZndNV — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 23, 2025

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، والتصعيد الأخير مع إيران الذي استمر 12 يومًا، تشهد إسرائيل تصاعدًا غير مسبوق في الأزمات النفسية، لا سيما بين زوجات جنود الاحتياط.

موقع “والا” العبري كشف عن قفزة حادة في طلبات الدعم النفسي والعقلي المقدّمة من زوجات وشركاء جنود الاحتياط، حيث تضاعف عدد هذه الطلبات أربع مرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للائتلاف الإسرائيلي للصدمات.

تاليا ليفانون، مديرة الائتلاف، أكدت أن “الزيادة مرتبطة مباشرة بالحرب مع إيران والحرب على غزة”، موضحة أن معظم هؤلاء النساء شابات وأمهات يواجهن ضغوطًا هائلة في غياب أزواجهن، ما يؤثر على حياتهن الأسرية وقدرتهن على التماسك النفسي.

المعطيات أشارت أيضًا إلى ارتفاع كبير في طلبات المساعدة من جنود الاحتياط أنفسهم، ومن سكان المناطق المتضررة من القصف، وحتى داخل المجتمع الحريدي، في دلالة على اتساع دائرة التأثر بالحرب داخليًا.

هذه التطورات النفسية الخطيرة أعادت إلى الواجهة دعوات داخل إسرائيل لوقف الحرب، والعمل على التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من غزة، وسط حالة من الإنهاك المجتمعي المتصاعد.