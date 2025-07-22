تايمز أوف إسرائيل تكشف: هدايا مصرية فاخرة لنتنياهو رغم دماء غزة

🔴منها تماثيل فرعونية وكريستال مطلي بالذهب…صحيفة إسرائيلية تكشف بالأرقام والوقائع كيف تحوّل #نتنياهو إلى "ضيف شرف" دائم على مائدة الهدايا المصرية.#غزه_تموت_جوعاً #انقذوا_غزة_من_المجاعة pic.twitter.com/SL8wa9uZ6r — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 22, 2025

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير موثق أرقامًا ووقائع عن تدفق الهدايا الفاخرة من مسؤولين مصريين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مشهد وصفه التقرير بأنه “تودد سياسي مذل”، رغم استمرار عدوان الاحتلال على غزة.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو تلقى 1057 هدية خلال 8 سنوات، كان لـمصر فيها “نصيب الأسد”، بينها تماثيل فرعونية، وقطع كريستال مطلية بالذهب، وولّاعات فضية، فضلاً عن سجائر فاخرة وربطات عنق ومنفضات خزفية، بعضها قدّمه مدير المخابرات السابق عباس كامل.

ولم تقتصر الهدايا على المخابرات، بل شارك فيها ضباط جيش ودبلوماسيون مصريون، إذ قدّم السفير المصري في تل أبيب خالد عزمي طبقًا فضيًا لنتنياهو، بينما أهداه قائد القوات الجوية رقعة شطرنج وتماثيل ومجوهرات في صندوق خشبي أنيق.

وفي لفتة اعتُبرت صادمة، أهدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيًا تمثالًا فضيًا منقوشًا بالهيروغليفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت.

يأتي هذا الكشف وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، ما أثار موجة انتقادات حادة واتهامات بـ”الخيانة المغلفة بالهدايا”، خصوصًا وأن الملف سُرّب في سياق قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو داخليًا.