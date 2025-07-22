السويداء تحت المجهر: اتهامات بتدخل إماراتي-إسرائيلي لخلق جيب طائفي في جنوب سوريا

السويداء للبيع.. مؤامرة إماراتية – إسرائيلية لتقسيم سوريا من بوابة الجبل.. شيخ العقل يستجدي نتنياهو وترامب.. والإمارات تموّل الجيب الطائفي.. السلاح من الجولان، والإعلام من أبو ظبي، والخيانة باسم "الحماية".. السويداء ليست للبيع… والاحتلال لا يحمي أحدا pic.twitter.com/RCP5qoqvDC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 21, 2025

تتزايد المؤشرات على ما يُوصف بأنه مخطط إقليمي لإعادة رسم المشهد في جنوب سوريا، وسط اتهامات بتدخل إماراتي وإسرائيلي مباشر يهدف إلى فصل السويداء عن الدولة السورية، تحت غطاء “الحماية الطائفية”.

مصادر محلية تشير إلى تمويل إماراتي يتدفق نحو مجموعات محلية، بالتوازي مع دعم عسكري وتقني يُعتقد أنه يأتي عبر الجولان المحتل، في مسعى لتشكيل كيان أمني–سياسي منفصل، يُوصف بأنه “جيب طائفي” يخضع لنفوذ أبو ظبي وتل أبيب.

أصابع الاتهام تطال شخصيات دينية بارزة، من بينها شيخ العقل حكمت الهجري، الذي وُثقت له دعوات علنية إلى قوى خارجية، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، للتدخل بذريعة “حماية الدروز”.

وبينما تتحدث تقارير عن تشكيل ميليشيات محلية لا تتبع للجيش السوري، يرى مراقبون أن ما يحدث هو تكرار لسيناريوهات شهدتها دول عربية أخرى، حيث استُخدمت الطائفية كأداة لتقسيم الدول، وتمرير أجندات خارجية.

في المقابل، ترتفع الأصوات الرافضة لهذا المسار داخل السويداء، مؤكدة أن الجبل ليس للبيع، وأن محاولات فصله عن سوريا ستفشل كما فشلت مخططات سابقة استهدفت وحدة البلاد.