من لاهاي: يوتيوبر مصري يُغلق السفارة احتجاجًا على إغلاق معبر رفح

اليوتيوبر المصري المقيم في هولندا #أنس_حبيب يحاصر السفارة المصرية في هولندا احتـ.ـجاجاً على تواطؤ نظام #السيسي في حصار أهل غـ.zـز.ة وتجويعهم pic.twitter.com/S3zloiDABl — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 21, 2025

في خطوة رمزية جريئة، قام اليوتيوبر والناشط المصري أنس حبيب، المقيم في هولندا، بإغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي بالأقفال، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

الناشط أقدم على هذا الفعل في إشارة إلى “الحصار” المفروض على غزة، متهمًا السلطات المصرية بـ”التواطؤ” في إغلاق المعبر ومنع وصول المساعدات الإنسانية، رغم تفاقم أزمة المجاعة في القطاع. وقد قام أيضًا برش الطحين أمام السفارة، في محاكاة للظروف التي يعيشها سكان غزة، حيث يُجبرون على جمع المواد الغذائية من الأرض بسبب شحّ الإمدادات.

ووثق حبيب هذه الخطوة بمقاطع مصورة، انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بتأييد من عدد من الناشطين الذين وصفوا الفعل بأنه “صوت رمزي يمثل الأحرار المصريين والعرب الرافضين للحصار”.

تدخلت الشرطة الهولندية في وقت لاحق لفتح السفارة، بعدما رفض الناشط فك الأقفال، وسط توتر مع بعض موظفي البعثة الدبلوماسية الذين اعترضوا على تصرفه.

أنس حبيب، الذي غادر مصر في وقت سابق، وجّه من خلال هذه الخطوة رسالة احتجاجية حمّل فيها السلطات المصرية مسؤولية ما وصفه بـ”التواطؤ في تجويع غزة”، معتبرًا أن السفارة تمثل “نظامًا صامتًا أمام معاناة شعب محاصر”.