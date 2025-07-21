قبلة بـ67 مليون دولار… كيف أسقطت الكاميرا إمبراطورية؟

قبلة على الشاشة.. وسقوط بـ67 مليون دولار.. الرئيس التنفيذي "الخائن" فضحته الكاميرا.. فخسر منصبه وزواجه وثروته.. من قمة المليارات إلى هاوية الفضيحة.. بثوانٍ.. الإنترنت لا يرحم.. والعدسة تفضح كل شيء pic.twitter.com/8sHbzjEkuL — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 20, 2025

في مشهد بدا عاطفيًا على الشاشة، تحوّلت قبلة واحدة خلال حفل لفرقة “كولدبلاي” إلى واحدة من أكثر الفضائح تداولًا على الإنترنت. رجل يحاول تفادي العدسة، وامرأة تغطي وجهها وتهرب… لكن الكاميرا كانت أسرع، وعدسات الهواتف لا ترحم.

المفاجأة الكبرى؟ الرجل هو آندي بايرون، المدير التنفيذي لشركة تكنولوجية تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار. والسيدة التي كانت برفقته؟ مديرة الموارد البشرية في نفس الشركة.

اللقطة التي التقطت صدفة، انفجرت على “تيك توك”، وجمعت أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال ساعات. سُرّبت الأسماء، وخرجت الشركة ببيان رسمي تؤكد فيه استقالة الرئيس التنفيذي بعد “مخالفة المعايير”.

الخسائر لم تتوقف عند المنصب. الزوجة حذفت اسمه من حساباتها، والطلاق بات وشيكًا. أما الثمن؟ 67 مليون دولار، هي قيمة حصته في الشركة، قد تتبخر بسبب “قبلة”.

لحظة رومانسية تحوّلت إلى كارثة. والسؤال الذي يطرحه البعض:

كم من “آندي بايرون” تخفيهم قصور السلطة والمال في عالمنا العربي… بانتظار عدسة تكشفهم؟