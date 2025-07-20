نهاية أطول وأغرب رحلة بين الحياة والموت: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال

اليوم وبعد أكثر من 20 عامًا في الغيبوبة وفقدان الوعي، يرحل الوليد بن خالد بن طلال "الأمير النائم".. ليسدل الستار على واحدة من أطول وأغرب الرحلات بين الحياة والمـ.ـوت

رحل الجسد، لكن القصة باقية… تُستحضر كلما سأل أحد: ما معنى أن تكون أبًا؟ pic.twitter.com/X95T6Ygn8p — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 19, 2025

أعلن الأمير خالد بن طلال، اليوم، وفاة نجله الوليد بن خالد، المعروف بـ”الأمير النائم”، عن عمر 38 عامًا، بعد أكثر من 20 عامًا قضاها في غيبوبة تامة.

تعرض الوليد لحادث سير مأساوي عام 2005 أثناء دراسته في الكلية العسكرية بالرياض، أدى إلى نزيف دماغي حاد وضعه في حالة غيبوبة دامت لعقدين من الزمن. طوال تلك السنوات، ظل والده قريبًا منه، يبيت بجانبه، يحدّثه ويزرع الأمل في قلبه، رافضًا التخلي عنه رغم صعوبة الموقف واستحالة الطب.

في عام 2019، أضاءت عائلة الأمير الوليد بوميض رجاء حين انتشر مقطع له يحرك رأسه استجابةً للمؤثرات الخارجية، ما منحهم بارقة أمل جديدة.

اليوم، يرحل الوليد، لكن قصته تبقى رمزًا للصبر والتضحية والحب الأبوي، وتستحضر سؤالًا عميقًا: ماذا يعني أن تكون أبًا؟