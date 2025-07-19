تهديد لنتنياهو بـ”أنهار دماء” حال إيذاء الرئيس السوري أحمد الشرع

🔴في خضم توترات غير مسبوقة.. تهديدات مباشرة لـ #نتنياهو بـِ"أنهــار دَمّ" حال استهداف الرئيس السوري #أحمد_الشرع .. ما القصة؟ pic.twitter.com/MoINxXsrTp — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 18, 2025

في تصعيد خطير للتوترات بين سوريا وإسرائيل، أصدرت مجموعة “العصائب الحمراء” المنضوية تحت الجيش السوري، تهديدًا مباشرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرة من “أنهار دماء” ستُسفك في حال المساس بالرئيس السوري أحمد الشرع.

وجاء هذا التصعيد عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط قصر الشعب، مقر الرئاسة السورية على جبل قاسيون في دمشق. الغارة أثارت ردود فعل واسعة داخل إسرائيل، حيث طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باغتيال الشرع بذريعة “حماية الدروز”، في حين انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد ما وصفه بـ”السلوك المتهور”.

من جهته، اتهم الرئيس السوري إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار بلاده، مؤكدًا أن “النظام لا يخشى الحرب” وسط تصاعد المخاوف من انفجار إقليمي جديد.