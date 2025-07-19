إيران تخترق الجيش الإسرائيلي بـ”أخطر تجسس”

https://twitter.com/watanserb_news/status/1946275381813596287

في تطور أمني خطير، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تفكيك واحدة من أخطر قضايا التجسس لصالح إيران داخل الجيش الإسرائيلي. وأفادت تقارير رسمية بأن الادعاء العام قدّم لائحة اتهام بحق جندي في الخدمة بتهمة التعاون مع الاستخبارات الإيرانية، وتزويدها بمعلومات حساسة مقابل مبالغ مالية.

وبحسب بيان مشترك للجيش والشرطة، فإن الجندي المتهم ارتكب مخالفات أمنية جسيمة، تضمنت تواصله مع “عميل أجنبي”، وتقديمه مقاطع لاعتراضات صواريخ وصور لمواقع سقوطها داخل إسرائيل، رغم أن جمع هذه المعلومات لم يكن ضمن صلاحياته العسكرية.

وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد نشاط شبكات التجسس الإيرانية داخل إسرائيل، خاصة بعد الهجوم الصاروخي الواسع الذي نفذته طهران في أبريل 2024. وتشير وثائق قضائية إلى أن أكثر من 30 إسرائيليًا وُجّهت لهم اتهامات بالتعاون مع المخابرات الإيرانية، والتي غالبًا ما تبدأ عملية التجنيد برسائل مجهولة تعرض المال مقابل مهام بسيطة، تتصاعد تدريجيًا لتشمل معلومات عن مواقع استراتيجية تحوّلت لاحقًا إلى أهداف عسكرية خلال الهجمات الإيرانية.