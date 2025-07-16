“سوبرمان” الجديد يشعل الجدل ويُربك الكيان الإسرائيلي        

منذ عرضه الأول في 11 يوليو اشتعلت المنصات بتعليقات حول ما وصفه كثيرون بأنه رسالة سياسية جريئة مؤيدة لفلسطين.. الفيلم تدور أحداثه في دولة خيالية تُدعى "بورافيا" الحليف القوي لأمريكا



المدهش أن اسم "إسرائيل" لم يُذكر إطلاقًا.. لكن الغضب الإسرائيلي من الفيلم كان حاضرًا وبقوة على… pic.twitter.com/8g2fU1K6Gh — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 15, 2025

عاد “سوبرمان” إلى الشاشة الكبيرة هذا الصيف في نسخة جديدة قدمها المخرج جيمس جان، لكن هذه المرة لم يكن البطل الخارق مجرد شخصية ترفيهية، بل أصبح رمزًا سياسيًا أثار موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة. الفيلم الذي تدور أحداثه في دولة خيالية تُمارس قمعًا ضد سكانها، لفت الأنظار باعتباره تشبيهًا واضحًا للوضع في غزة، ما أثار اتهامات باعتباره دعمًا للفلسطينيين.

منذ العرض الأول في 11 يوليو، انقسم الجمهور بين مؤيدين يرون في الفيلم رسالة جريئة، ومعارضين غاضبين، خاصة من الجانب الإسرائيلي، الذي ردّ رسميًا عبر قنصلية الاحتلال في لوس أنجلوس. لم يذكر الفيلم اسم “إسرائيل” بشكل مباشر، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا غير مسبوق في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين.

“سوبرمان” اليوم ليس فقط بطلاً خارقًا، بل موقفًا سياسيًا مشفرًا يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا وحساسية.