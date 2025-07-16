تسريب صوتي لـ”كامل الوزير” يشعل أزمة إعلامية في مصر وتوتر مع السعودية
تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا نُسب إلى الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، يتحدث فيه بلهجة صريحة عن هشاشة البنية التحتية في القاهرة، ويمسّب مسؤوليات حريق سنترال رمسيس إلى جوانب مالية وتقنية وإدارية.
الوزارة نفت صحة التسجيل، ووصفت التسريب بـ”المفبرك والكاذب”، مؤكدين أنه لا يعكس لغة الوزير أو مضمون تصريحاته. ولم يقتصر الرد على وزارة النقل والصناعة، بل شمل أيضًا وزارة الاتصالات.
يُذكر أن التسجيل نُشر أولًا عبر حسابات مرتبطة باللجان الإلكترونية السعودية بأسماء وهمية، ما يثير شكوكًا حول تصاعد التوتر بين مصر والسعودية. ورغم إنكار التسجيل، يرى كثيرون أنه يعكس واقعًا مألوفًا في البنية التحتية للبلاد.