تسريب صوتي لـ”كامل الوزير” يشعل أزمة إعلامية في مصر وتوتر مع السعودية

تسريب صوتي مزعوم لـ #كامل_الوزير لا يتجاوز بضع دقائق.. كان كفيلًا بأن يهزّ مؤسسات، ويُشعل بيانات النفي، ويُفجّر معركة إعلامية مستعرة في #مصر.



اللافت أن النشر والترويج الأولي للتسجيل تم عبر حسابات مرتبطة بلجان الذباب #السعودية، حسابات بأسماء وهمية.. في مؤشر يراه مراقبون دليلاً… pic.twitter.com/whgb6QJdSr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 15, 2025

تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا نُسب إلى الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، يتحدث فيه بلهجة صريحة عن هشاشة البنية التحتية في القاهرة، ويمسّب مسؤوليات حريق سنترال رمسيس إلى جوانب مالية وتقنية وإدارية.

الوزارة نفت صحة التسجيل، ووصفت التسريب بـ”المفبرك والكاذب”، مؤكدين أنه لا يعكس لغة الوزير أو مضمون تصريحاته. ولم يقتصر الرد على وزارة النقل والصناعة، بل شمل أيضًا وزارة الاتصالات.

يُذكر أن التسجيل نُشر أولًا عبر حسابات مرتبطة باللجان الإلكترونية السعودية بأسماء وهمية، ما يثير شكوكًا حول تصاعد التوتر بين مصر والسعودية. ورغم إنكار التسجيل، يرى كثيرون أنه يعكس واقعًا مألوفًا في البنية التحتية للبلاد.