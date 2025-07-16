الإمارات تستحوذ بالكامل على “أرامكس مصر”: خطوة جديدة ضمن تمدد اقتصادي واسع

"احتلال من نوع جديد" لا يحتاج إلى دبابات ولا جنود، بل يستخدم صناديق الاستثمار السيادية كأدوات استيطان.. تُفرض تحت مسميات الاستثمار والمساعدات.



وبالطبع، هذا "الاحتلال الناعم" لا يتم دون موافقة النظام المصري وبمباركة #السيسي، الذي يسهّل الإجراءات ويُعدّل القوانين لتمكين هذا… pic.twitter.com/5YagjWhwe8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 15, 2025

في تطور جديد يعكس عمق النفوذ الاقتصادي الخليجي في مصر، أعلنت شركة “كيو لوجيستيكس” الإماراتية استحواذها الكامل بنسبة 100% على شركة “أرامكس مصر”، إحدى أبرز شركات الشحن والخدمات اللوجستية في البلاد.

الصفقة التي نُفذت مؤخرًا تأتي ضمن سلسلة استثمارات إماراتية متصاعدة في قطاعات حيوية، أبرزها الموانئ والبنوك وشركات الأسمدة، وصولًا إلى مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

ورغم أن “أرامكس” العالمية مملوكة لصناديق استثمار إماراتية منذ سنوات، إلا أن عملياتها في مصر كانت تدار بشراكات محلية وهيكل إداري جزئي مصري. أما اليوم، فأصبحت تحت إدارة إماراتية كاملة تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها.

الصفقة تثير جدلًا واسعًا حول طبيعة السياسات الاقتصادية المصرية، وسط اتهامات بفتح السوق المحلي أمام موجات من الاستحواذات دون حماية كافية للمصالح الوطنية، في وقت يتزايد فيه الحضور الخليجي في مجالات الإعلام والتعليم والرعاية الصحية كذلك.