دولة استعدت لإنقاذ مقاتلة إسرائيلية من سماء إيران

أسرار تتكشف عن حادثة واجهتها مقاتلة إسرائيلية في الحرب مع إيران.. وهكذا تم إنقاذها من السقوط بقبضة الإيرانيين. pic.twitter.com/w7P0MTF3Dh — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 14, 2025

في تطور جديد يكشف جزءًا من كواليس حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أفادت تقارير إعلامية بأن مقاتلة إسرائيلية من طراز “إف-15” تعرضت لعطل خطير أثناء تحليقها في الأجواء الإيرانية، ما كاد يؤدي إلى هبوطها الاضطراري داخل الأراضي الإيرانية.

الطائرة، التي كانت تشارك في إحدى المهام القتالية، واجهت خللًا في خزان الوقود، الأمر الذي استدعى من الطيار إبلاغ القيادة الإسرائيلية فورًا. ونتيجة لغياب طائرات تزويد الوقود في الجو ضمن التشكيل المرافق، تم تفعيل خطة طوارئ عاجلة تضمنت إرسال طائرة تزويد خاصة.

وبحسب المصادر، وُضعت خطة بديلة في حال فشل التزود الجوي، تقضي بهبوط الطائرة في دولة مجاورة، لم يُكشف عن اسمها، لتفادي وقوع الطاقم في الأسر داخل إيران. لكن طائرة التزويد وصلت في الوقت المناسب، ما أنقذ المقاتلة من خطر مؤكد، ومكّنها من إكمال مهمتها دون الحاجة إلى الانسحاب.

خلال الحرب، كانت إيران قد أعلنت عن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائدة إحداهما، وهي رواية نفتها تل أبيب جملة وتفصيلًا، مؤكدة عدم سقوط أي من طياريها في قبضة الإيرانيين.