اعتراف إسرائيلي بإبادة بيت حانون: وزير الدفاع ينشر “دليلاً جوياً” على الدمار الكامل

اعتراف وتفاخر إسرائيلي بارتكاب إبـ.اد.ة كاملة في #بيت_حانون شمالي قطاع غـ.زة.. وزير دفاع الاحتلال يخرج عن النص ويقدم الدليل👇 pic.twitter.com/dKWygF2To9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 12, 2025

في مشهد أثار غضبًا واسعًا، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف كاتس، عن صورة جوية تُظهر الدمار الشامل الذي لحق بمدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، متفاخرًا بما وصفه بـ”تسوية المدينة بالأرض”، في ما اعتبره مراقبون إقرارًا صريحًا بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان البلدة.

الصورة التي نشرها كاتس على حسابه، أظهرت مشهدًا مأساويًا لمدينة تحولت إلى ركام، وسط بقايا أبنية مدمرة وأطلال متناثرة. وُصف المشهد بأنه يُحاكي الدمار الذي تعرضت له مدينة رفح جنوب القطاع، في مشهد يختزل حجم الكارثة الإنسانية.

بيت حانون، التي تقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة، كانت من أولى المناطق التي اجتاحها جيش الاحتلال في التوغل البري يوم 28 أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، تعرضت لقصف جوي ومدفعي مكثف، تلاه حصار محكم من القوات الإسرائيلية التي أعلنت مؤخرًا تطويق البلدة من جميع الجهات.

ورغم مرور أكثر من 21 شهرًا على الحرب، لا تزال الفصائل الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية في المنطقة، ما يعكس فشل تل أبيب في فرض سيطرة كاملة أو تحقيق أهدافها العسكرية.

ما نشره كاتس لم يُمثّل فقط مشهدًا من الدمار، بل دليلًا على سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل في غزة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة تل أبيب دوليًا على جرائمها بحق المدنيين.