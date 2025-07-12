مباراة باريس وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس العالم للأندية 2025

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في أرجاء المعمورة، مباراة باريس وتشيلسي بث مباشر، الأحد، القوية والمثيرة بين كلا الفريقين لمعرفة هوية البطل في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وستنطلق المباراة من على ميدان ملعب “ميتلايف” في الولايات المتحدة الأمريكية. المستضيفة لهذه النسخة في إطار الاستعدادات قبيل كأس العالم 2026 الذي سيقام في بلادها بالتشارك مع كندا والمكسيك.

مباراة باريس وتشيلسي بث مباشر

وستكون المباراة كالعادة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر.

كما وعند الساعة الثامنة مساءً، ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

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حكم مباراة باريس وتشيلسي

سيقود مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 الولايات المتحدة الأمريكية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان. الحكم الأسترالي ذو الأصول الإيرانية علي رضا فغاني، بعد قرار تعينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الراعي الرسمي لتلك البطولة الدولية للأندية.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل نسخة دوري أبطال أوروبا الأخيرة 2024-2025، قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 على حساب الملكي الأبيض ريال مدريد بعد الفوز عليه برباعية نظيفة دون رد.

كما وتأهل الفريق المنافس تشيلسي الإنجليزي الذي يقدم أداءً جيداً تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا هذا الموسم بعد تتويجه ببطولة كأس المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على خصمه البرازيلي فلومينينسي بهدفين نظيفين دون رد.

فمن سيفعلها باريس سان جيرمان الأكثر حظاً للفوز على تشيلسي والتتويج بالبطولة الخامسة له هذا الموسم على المستوى المحلي والقاري؟ أم سيكون للبلوز الأزرق كلمة أخرى؟.