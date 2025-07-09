“بي بي سي تأكل عرق صحفيي غزة”: اتهامات باستغلال ومماطلة في دفع المستحقات

وطن9 يوليو، 2025

في وقتٍ تروّج فيه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لنفسها كرمز للمهنية والعدالة الإعلامية، تكشف شهادات عدد من الصحفيين الفلسطينيين من غزة عن فضيحة جديدة تتعلق بعدم دفع مستحقاتهم المالية، رغم تزويدهم القناة بتقارير ميدانية حصرية من قلب الحرب.

وبحسب شهادات موثقة، تعاونت BBC منذ أكثر من عام مع عشرات الصحفيين في قطاع غزة، قدموا لها محتوى حصريًا من مناطق القصف، بما يشمل لقاءات ميدانية ومواد مصوّرة عالية الخطورة، دون أن يتقاضوا أجورهم حتى اليوم.

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الصحفيون أكدوا أن المشكلة ليست مرتبطة بالوضع داخل غزة أو بتحويل الأموال، إذ تلقوا أجورهم من مؤسسات إعلامية أخرى خلال نفس الفترة، ما يسلّط الضوء على تقاعس BBC نفسها، التي اكتفت بتبريرات بيروقراطية “غير مقنعة”، خاصة في ظل الاستخدام الفعلي لموادهم عبر منصاتها.

وتشير إفادات من مدينة خان يونس إلى أن أكثر من 20 صحفيًا وصحفية تعاملوا مع BBC بنفس الآلية، وتعرضوا لنفس المماطلة، وسط ظروف أمنية واقتصادية غاية في الصعوبة.

هذا الاستغلال، كما وصفه المتضررون، يأتي ضمن سياسة تعاقدية اعتمدتها BBC تعتمد على “نظام القطعة” دون عقود رسمية أو تأمينات، ما يطرح تساؤلات حول التزام المؤسسة البريطانية بالقيم التي ترفعها، ويضيف إلى سجلها انتقادات متزايدة بشأن التحيّز والتجاوزات المهنية.

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وطن9 يوليو، 2025

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