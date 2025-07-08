وثائق بريطانية تكشف: آل خليفة سعوا لضم البحرين إلى إيران في القرن الـ19

وثائق بريطانية سرية مصدرها مكتبة قطر الرقمية – الأرشيف البريطاني (Confidential letter No. 1399, 8 يوليو 1869): آل خليفة حاولوا جعل #البحرين تابعة لـ #إيران .. محمد بن خليفة آل خليفة، الحاكم وقتها، أرسل خطابًا رسميًا للسلطات الفارسية أعلن فيه أن "البحرين… pic.twitter.com/W4r2tt4hMP

كشفت وثائق سرية بريطانية تعود لعام 1869، أفرجت عنها مكتبة قطر الرقمية بالتعاون مع الأرشيف البريطاني، عن محاولة تاريخية مثيرة قام بها محمد بن خليفة آل خليفة، الحاكم السادس للبحرين، لضم البلاد إلى الدولة الفارسية (إيران).

وبحسب الرسالة الموقعة من تشارلز جون، سكرتير حكومة بريطانيا في بومباي، فقد أعلن محمد بن خليفة رسميًا أن “البحرين جزء من أراضي فارس”، وطلب رفع العلم الفارسي على مقر حكمه، متخليًا عن أي تبعية سياسية للإمام فيصل بن تركي آل سعود. كما تواصل مع السلطات في طهران لترتيب الضرائب السنوية وتنظيم شؤون الحج بإشراف فارسي.

الوثيقة، التي حملت الرقم 1399 والمؤرخة في 8 يوليو 1869، أثارت قلق بريطانيا التي رأت في هذا التحرك تهديدًا مباشرًا لنفوذها ومصالحها في الخليج، حيث حذّر مسؤولها “جرانت داف” من أن “استبدال الحكم المستقل بحكم بلاد فارس يشكل خطرًا على السلام البحري في الخليج”.

وتأتي هذه المعلومات لتسلّط الضوء على مفارقة تاريخية؛ ففي الوقت الذي تتهم فيه السلطات البحرينية معارضيها، وخصوصًا من الطائفة الشيعية، بالارتباط بإيران، تكشف الوثائق أن أول من سعى فعليًا لوضع البحرين تحت السلطة الإيرانية كان أحد أفراد العائلة الحاكمة نفسها.