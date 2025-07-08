طليقة السقا مها الصغير في قلب فضيحة فنية عالمية

مها الصغير، طليقة السقا، في قلب فضـ.ـيحة عالمية أحرجتها بشدة وقد تتسبب لها بملاحقات قضائية.. ظهورها مع منى الشاذلي كان بداية الكارثة التي حلت على رأسها ! فما إن عرضت لوحاتها التي ادعت أنها من أعمالها، حتى انكشفت السرقات التي قامت بها لأعمال فنانين عالميين!.. اللوحات الأصلية ظهرت،… pic.twitter.com/rKoeaCR93V

تفجّرت موجة من الجدل الواسع في الأوساط الإعلامية والفنية بعد ظهور الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث عرضت لوحات فنية ادّعت أنها من أعمالها الخاصة.

لكن المفاجأة جاءت سريعًا، إذ اتهم عدد من الفنانين العالميين مها الصغير بـ”سرقة” أعمالهم الفنية، ونسبتها لنفسها دون إذن أو إشارة للمصدر. الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون كانت أول من كشف الأمر، مؤكدة أن إحدى اللوحات المعروضة هي من إبداعها منذ ست سنوات. كما انضم إليها الفنان التشكيلي الفرنسي الشهير “سيتي”، معربًا عن صدمته من استخدام أعماله دون إذن.

وسرعان ما اشتعلت المنصات الاجتماعية بالتعليقات الغاضبة، حيث انقسم الرأي العام بين من يرى أن مها الصغير ضحية سوء فهم، ومن يؤكد أن ما حدث “سرقة واضحة وانتهاك لحقوق فنية محمية بالقانون”.

في ظل هذا الضغط، اضطرت مها الصغير إلى الاعتراف بالخطأ وتقديم اعتذار علني للفنانين المتضررين، فيما تشير تقارير إلى إمكانية ملاحقتها قضائيًا ومطالبتها بتعويضات عن الأضرار.