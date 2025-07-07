موسم عاشوراء في العراق.. مئات الإصابات خلال طقوس التطبير

وطن7 يوليو، 2025

شهدت مناطق عدة في العراق مشاهد دامية خلال إحياء ذكرى عاشوراء، مع تسجيل مئات الإصابات جراء ممارسة طقوس “التطبير” التي ترافق هذه المناسبة كل عام.

وأفادت مصادر طبية أن مستشفيات العاصمة بغداد ومحافظة واسط استقبلت أعدادًا كبيرة من المصابين. ففي مستشفى الزعفرانية العام ببغداد وحده، تم تسجيل أكثر من 175 إصابة، فيما أعلنت دائرة صحة واسط أن مستشفى الزهراء التعليمي استقبل أكثر من 370 مصابًا. كما سجل مستشفى الشهيد محمد باقر في بغداد الكرخ نحو 110 حالات إصابة خلال طقوس اليوم العاشر من محرم.

مقالات متعلقة

وتُعتبر طقوس التطبير، التي تتضمن جرح الرأس بالسيوف والسلاسل، من المظاهر السنوية المثيرة للجدل خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين. وبينما يرى ممارسوها أنها تجسيد للتضحية والولاء، يعارضها كثير من رجال الدين، معتبرين إياها غير شرعية وتضر بسمعة المذهب.

الوسوم
وطن7 يوليو، 2025

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى