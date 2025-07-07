موسم عاشوراء في العراق.. مئات الإصابات خلال طقوس التطبير

إص.ـابات بالجملة في صفوف العراقيين وحالات حرجـ.ـة تملأ المستشفيات.. دمـmاء تس.ـيل باسم الحسين وأجساد تُجـ.لد في طقوس يُقال إنها ولاء !! #عاشوراء في #العراق تتحوّل كل عام إلى مشاهد أقرب للـmـمـ.ذابـ.ح الجماعية، آلاف يُجرحون طوعًا وسط صمتٍ رسمي وديني غريب.. فهل هذه طقوس دينية أم… pic.twitter.com/yHO6iVP5hw

شهدت مناطق عدة في العراق مشاهد دامية خلال إحياء ذكرى عاشوراء، مع تسجيل مئات الإصابات جراء ممارسة طقوس “التطبير” التي ترافق هذه المناسبة كل عام.

وأفادت مصادر طبية أن مستشفيات العاصمة بغداد ومحافظة واسط استقبلت أعدادًا كبيرة من المصابين. ففي مستشفى الزعفرانية العام ببغداد وحده، تم تسجيل أكثر من 175 إصابة، فيما أعلنت دائرة صحة واسط أن مستشفى الزهراء التعليمي استقبل أكثر من 370 مصابًا. كما سجل مستشفى الشهيد محمد باقر في بغداد الكرخ نحو 110 حالات إصابة خلال طقوس اليوم العاشر من محرم.

وتُعتبر طقوس التطبير، التي تتضمن جرح الرأس بالسيوف والسلاسل، من المظاهر السنوية المثيرة للجدل خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين. وبينما يرى ممارسوها أنها تجسيد للتضحية والولاء، يعارضها كثير من رجال الدين، معتبرين إياها غير شرعية وتضر بسمعة المذهب.