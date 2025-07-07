فضيحة مدوّية: قائد ميليشيا يعترف بتلقي دعم من الاحتلال والهبّاش

في اعترافات مثيرة تم تداولها عبر وسائل الإعلام العبرية، كشف ياسر أبو شباب، قائد ما يُعرف بميليشيا شرق رفح، عن تفاصيل صادمة تتعلق بسرقة شاحنات المساعدات الإنسانية، وتلقيه السلاح من الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب دعم مباشر من مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهبّاش.

أبو شباب أقرّ أن الهبّاش هو من شكّل مجموعته ووفّر لها ما وصفه بـ”الدعم”، في وقت كانت فيه تلك المساعدات مخصصة لأهالي قطاع غزة، لكنها تحولت إلى أيدي جماعات مسلحة مارست التخريب وأطلقت النار على فصائل المقاومة، بحسب ما ورد في الفيديو المسرب.

رغم محاولته نفي التسجيل الصوتي، إلا أن التحقيقات أكدت صحته، لتعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة موقفها الحاسم:

“دمه مهدور… هويته الفلسطينية منزوعة… وهو خائن عميل.”

الفضيحة فتحت الباب أمام تساؤلات كبيرة:

من شرعن هذه الجماعات؟ ومن يحمي محمود الهبّاش في رام الله؟

أسئلة تبحث عن إجابات وسط صمت رسمي لافت، لكنّ غزة – كما يقول الشارع – لا تنسى… ولا تغفر.