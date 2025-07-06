الاستيطان لا يقتصر على فلسطين.. قبرص تنتفض ضد “التمدد الإسرائيلي”

تشهد قبرص حالة من الغضب الشعبي المتصاعد على خلفية اتساع عمليات شراء العقارات من قبل مستثمرين إسرائيليين، ما أثار مخاوف من “مخطط استيطاني منظم” يُقارن بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الجدل بلغ ذروته خلال مؤتمر لحزب “أكيل”، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، حيث حذر أمينه العام، ستيفانوس ستيفانو، من أن هذه التحركات تشكل “تهديدًا مباشرًا للسيادة القبرصية”، لا سيما في المناطق القريبة من البنى التحتية الحساسة.

وقال ستيفانو: “الوضع يذكّر بما حدث في فلسطين، حيث بدأ الاستحواذ بشكل تدريجي، قبل أن يتحول إلى واقع استيطاني مفروض”، مشيرًا إلى أن عمليات الشراء ترتبط بخطط تشمل إقامة مناطق مغلقة، ومدارس دينية، ومعابد.

رغم أن عدد الإسرائيليين المقيمين بشكل دائم في قبرص يُقدّر بنحو 2,500، إلا أن التقديرات غير الرسمية ترفع العدد إلى 15 ألفًا، بسبب دخول العديد منهم بجوازات سفر أوروبية. ويشمل التمدد الإسرائيلي شراء عقارات في الشطر التركي من الجزيرة أيضًا، رغم القيود القانونية هناك.

ورغم أن ستيفانو شدد على أن التحذيرات “لا تنطلق من كراهية أو معاداة للسامية”، فإن القلق القبرصي يتزايد وسط تنامي النفوذ الاقتصادي والديمغرافي الإسرائيلي على الجزيرة.