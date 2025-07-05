مدينة الحرب الصينية تُربك البنتاغون: مجمّع عسكري تحت الأرض يثير مخاوف الغرب

🔴مدينة الحرب المدمرّة.. أكبر من البنتاغون بـ10 مرات.. #الصين تبني مدينة عسكرية تُرعب #واشنطن .. مدينة تحت الأرض، وأوامر فوق الأرض.. هل بدأ زمن التنين؟ التنين الصيني يفتح عينه.. و #البنتاغون يتعرّق في صمت.. pic.twitter.com/S0qo3MXvG6

على بُعد 30 كيلومتراً فقط من العاصمة الصينية بكين، كشفت صور الأقمار الصناعية ما وصفته الصحافة الغربية بـ”مدينة الحرب” – مجمّع عسكري ضخم، تفوق مساحته مبنى البنتاغون الأميركي بعشر مرات، وتثير بنيةُ تحصيناته قلقاً متصاعداً داخل واشنطن.

المدينة، التي تُبنى بسرية عالية، ليست مجرد قاعدة عسكرية، بل مركز قيادة إلكتروني متطور لإدارة الصواريخ النووية وتوجيه العمليات العسكرية في حال اندلاع صراع واسع النطاق.

تقارير استخباراتية حذرت من منشآت نووية تحت الأرض، مصممة لحماية القيادة الصينية من أي هجوم مفاجئ، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز قدراتها النووية وتطوير أسلحتها الفرط صوتية.

الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يُخفِ طموحه في بناء جيش “عالمي”، قادر على مواجهة الولايات المتحدة. ومع اقتراب عام 2027 – الموعد الذي تتخوّف واشنطن من أن يشهد غزواً محتملاً لتايوان – تبدو هذه المدينة العسكرية نقطة تحول في ميزان القوة العالمي.

فهل يدخل العالم مرحلة جديدة من الحرب الباردة، أم أننا نقترب بصمت من مواجهة أكثر سخونة؟