صواريخ إيران تهزّ ثقة المستثمرين في الإمارات: دبي تدفع ثمن حرب لا تخوضها

🔴ليست طرفا في الحرب… لكنها بدأت تدفع الثمن.. الاقتصاد الإماراتي يتراجع بفعل صواريخ تطلق من بعيد.. #دبي تنكمش اقتصاديا، لا بسبب أزمة داخلية… بل بسبب "نزاع إقليمي لا يرحم.. الإنفاق يتراجع، المبيعات تهبط… وكل هذا بسبب حرب تُخاض خارج الحدود ... القصة كاملة 🎥👇 pic.twitter.com/zFFGJvGGjb

رغم أن الإمارات ليست طرفًا مباشرًا في الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، إلا أن تبعات النزاع بدأت تُلقي بظلالها الثقيلة على اقتصادها، خاصة في دبي، التي تُعدّ مركزًا ماليًا وتجاريًا إقليميًا.

وكشف تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ أن بيئة الأعمال في الإمارات شهدت تراجعًا ملحوظًا مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بحالة من التردد والقلق في أوساط المستثمرين. وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) سجّل 53.5 نقطة في يونيو، ما يشير إلى نمو ضعيف وغير مستقر.

القطاع الخاص غير النفطي في دبي كان الأكثر تضررًا، حيث تراجع الأداء إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، بفعل ضعف المبيعات وتراجع النشاط السياحي، إلى جانب اشتداد المنافسة بين الشركات تحت ضغط إقليمي متزايد.

ورغم أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة، إلا أن أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة قد يضع اقتصاد الإمارات أمام اختبارات صعبة، في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة لا توفر أي ضمانات.

السؤال المطروح الآن: إلى متى تستطيع الإمارات الصمود أمام أزمات لا تبدأ من داخل حدودها، لكنها تضرب مباشرة في قلب ثقتها الاقتصادية؟