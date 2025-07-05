في اعتراف أوروبي غير مسبوق، كشف مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي عن ضلوع مرتزقة أمريكيين في ارتكاب جرائم قتل جماعي ضد فلسطينيين في قطاع غزة. وقال الممثل السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن “مرتزقة أمريكيين قتلوا 550 فلسطينياً خلال شهر واحد”، بينما كانوا يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية من نقاط توزيع تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”.

ويأتي هذا التوثيق ليؤكد مجددًا انخراط الولايات المتحدة كطرف مباشر في الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في أكتوبر 2023، من خلال دعم عمليات يُطلق عليها محليًا “مصائد الموت”. وتشير بيانات رسمية إلى أن هذه الآلية، التي نُفذت بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 652 شخصًا وإصابة أكثر من 4,500 آخرين.

المجتمع الدولي يواجه الآن أسئلة صعبة حول دور القوى الكبرى في مفاقمة المأساة الإنسانية في غزة، وسط تزايد المطالبات بتحقيق دولي عاجل.