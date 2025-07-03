كامل الوزير.. “أسدٌ” على المصريين و”نعامة” أمام تركي آل الشيخ!

وطن3 يوليو، 2025

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية الواسعة تجاه وزير النقل المصري، اللواء كامل الوزير، على خلفية رد ساخر ومقتضب من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عقب تصريحات الوزير التي قارن فيها بين تكلفة إنشاء الطرق في مصر والسعودية.

رد آل الشيخ، الذي جاء عبر منصاته الرسمية، حمل نبرة استهزاء واضحة دون أن يُقابل بأي رد من الوزير المصري، الذي التزم الصمت التام. هذا الموقف أشعل منصات التواصل في مصر، حيث وصفه ناشطون بأنه “أسدٌ” على الغلابة والموظفين، و”نعامة” أمام مسؤول سعودي لم يتردد في الإهانة العلنية.

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يُعرف كامل الوزير بحدة تصريحاته وتعامله الصارم مع العاملين في وزارته، لكن هذه الواقعة سلطت الضوء على ازدواجية المعايير في مواقفه. وتزامنت أزمة الوزير الأخيرة مع كارثة طريق المنوفية التي أودت بحياة 18 فتاة، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.

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وطن3 يوليو، 2025

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