كامل الوزير.. “أسدٌ” على المصريين و”نعامة” أمام تركي آل الشيخ!

شرارة صغيرة بدأت من #السعودية لتفجّر بركانًا من السخرية في #مصر .. تعليق تركي آل الشيخ لم يُقابل بأي رد ولا بكلمة حتى من #كامل_الوزير الذي بلع لسانه! "أسدٌ على الغلابة .. ونعامة أمام آل الشيخ!".. اللواء الذي لا يتوانى عن الصراخ والتلويح والتهديد في الداخل، تحوّل إلى تمثال صامت… pic.twitter.com/BteUdCpZwG

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية الواسعة تجاه وزير النقل المصري، اللواء كامل الوزير، على خلفية رد ساخر ومقتضب من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عقب تصريحات الوزير التي قارن فيها بين تكلفة إنشاء الطرق في مصر والسعودية.

رد آل الشيخ، الذي جاء عبر منصاته الرسمية، حمل نبرة استهزاء واضحة دون أن يُقابل بأي رد من الوزير المصري، الذي التزم الصمت التام. هذا الموقف أشعل منصات التواصل في مصر، حيث وصفه ناشطون بأنه “أسدٌ” على الغلابة والموظفين، و”نعامة” أمام مسؤول سعودي لم يتردد في الإهانة العلنية.

يُعرف كامل الوزير بحدة تصريحاته وتعامله الصارم مع العاملين في وزارته، لكن هذه الواقعة سلطت الضوء على ازدواجية المعايير في مواقفه. وتزامنت أزمة الوزير الأخيرة مع كارثة طريق المنوفية التي أودت بحياة 18 فتاة، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.