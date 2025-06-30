الشرع بين الرصاص والكتمان: من يحاول اغتيال المرحلة؟

بين نفي رسمي وتسريبات لا تتوقف، يعود الجدل من جديد حول مصير الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، وسط أنباء متضاربة عن محاولات اغتيال نجا منها مؤخرًا خلال زيارته لدرعا.

وزارة الإعلام السورية سارعت إلى نفي الرواية، ووصفتها بـ”الشائعات الإعلامية”، مؤكدة أن “الشرع بخير، ولا محاولة اغتيال ولا مؤامرة”. لكن مصادر دبلوماسية، نقلًا عن صحيفة لوريان لو جور، تحدثت عن محاولتين فاشلتين على الأقل منذ تسلمه مهامه في ديسمبر، تقف خلفهما جهات مختلفة، من تنظيم داعش إلى أجهزة مخابرات إقليمية، بل وخلايا من داخل النظام ذاته.

في ظل التعتيم الرسمي، تتوسع الأسئلة: من يقف وراء تلك التسريبات؟ ولماذا تتكرر؟ وهل ما يجري مجرد حرب إعلامية… أم صراع حقيقي داخل أروقة الحكم في دمشق الجديدة؟

سواء كانت محاولة اغتيال فعلية أم لا، الواضح أن الشرع بات في قلب معركة لا تشبه سابقاتها: صراع على شرعية جديدة تولد من رحم نظام قديم، يرفض أن يتلاشى بصمت.