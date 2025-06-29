ناتاشا برتراند.. مراسلة تتحدى الغضب الرئاسي

وطن29 يونيو، 2025

في مشهد جديد من التوتر بين الإعلام والبيت الأبيض، أشعل تقرير صحفي للمراسلة ناتاشا برتراند، المتخصصة في الأمن القومي بشبكة CNN، موجة غضب غير مسبوقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التقرير، الذي استند إلى تقييمات استخباراتية حساسة، كشف تفاصيل عن الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت لم تُدمَّر بالكامل.

ردة فعل ترامب لم تتأخر، إذ شنّ هجومًا علنيًا لاذعًا على برتراند، متهمًا إياها بتشويه الحقائق والإساءة إلى صورة القوات الأمريكية، مطالبًا بطردها من الشبكة الإخبارية. لكن CNN سارعت إلى إعلان دعمها الكامل للمراسلة، مؤكدة أن التقرير اعتمد على معلومات أولية قابلة للتحديث مع تطور المعطيات الاستخباراتية.

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ورغم الحملة، واصلت ناتاشا برتراند عملها بثبات، مؤكدة أن الصحافة الحرة ليست طرفًا في الصراع، بل مرآة للواقع ومصدر للمعرفة في قلب أكثر الملفات تعقيدًا.

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وطن29 يونيو، 2025

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