نتنياهو في واشنطن: احتفال بالحرب أم هروب من العدالة؟

🔴 #نتنياهو في طريقه إلى البيت الأبيض .. لا لمفاوضات سلام، بل لـ"الاحتفال بالقصف" .. الحرب على #إيران تتحوّل إلى عرض سياسي بين #ترامب ونتنياهو الهارب من القضاء! pic.twitter.com/DuNPQhhpeN

في تطور لافت، يستعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بعد أقل من أسبوعين على القصف الإسرائيلي-الأمريكي المشترك ضد أهداف إيرانية. الزيارة، التي توصف بأنها “احتفال بالنصر”، تكشف عن أبعاد سياسية وأمنية معقدة، وسط اتهامات باستغلال الحرب لتسجيل نقاط داخلية.

الزعيمان، اللذان يواجه كل منهما أزمات قضائية، يخططان لظهور مشترك تحت شعار “قوة الردع أولاً، ثم السلام لاحقًا”. ويأتي اللقاء في وقت يسعى فيه نتنياهو لتأجيل محاكمته في قضايا فساد، بدعوى الانشغال بـ”الأمن القومي”، فيما يحاول ترامب، المُدان في عدة قضايا، تقديم نفسه كحليف استراتيجي لإسرائيل.

الأوساط السياسية في تل أبيب تتابع الحدث بحماس، وسط تسريبات عن مساعٍ لاستثمار الحرب في تسريع اتفاقيات تطبيع جديدة، وإعادة رسم المشهد في غزة.

فهل تحمل الزيارة دلالات “نصر” عسكري؟ أم أنها غطاء لصفقة هروب مزدوجة من المحاكمة؟