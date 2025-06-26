فضيحة مدوّية تهز مصر: قضاة وضباط داخل شبكة مخدرات يقودها قاضٍ ومنتجة فنية

خلية "كايرو فستيفال".. فضـ.يحة قضية تتقاطع فيها المخدرات بالنفوذ والعلاقات المريبة.. فهل نحن أمام شبكة مخدرات فقط؟ أم أن هناك ما هو أعمق وأخطر؟ شبكة مخدرات وفساد مذهلة جمعت بين قضاة وضباط شرطة في قلب العاصمة.. أسماء أمنية وقضائية ثقيلة ضمن العصابة pic.twitter.com/6KsNxQvF8P

في تطور غير مسبوق على الساحة القضائية المصرية، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن واحدة من أخطر شبكات الفساد التي تورّط فيها مسؤولون أمنيون وقضائيون على مستوى رفيع. وفي مشهد أعاد للأذهان دراما الخيانات داخل مؤسسات الدولة، أُلقي القبض على المستشار أحمد عثمان الشاذلي، المحامي العام لنيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ضمن تحقيقات تتعلق بشبكة واسعة لتجارة المخدرات الصناعية.

العملية الأمنية التي نُفذت داخل مركز تجاري في قلب القاهرة أسفرت عن توقيف 8 ضباط شرطة من رتب وقطاعات مختلفة، لم يُفصح بعد عن أسمائهم، وسط تكتم رسمي حول التفاصيل الدقيقة للقضية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الشبكة كانت تعمل تحت إشراف وتنسيق مع المنتجة الفنية “سارة خليفة”، التي تخضع حاليًا للحبس الاحتياطي بتهم تشمل قيادة تشكيل عصابي متخصص في تهريب وترويج مخدر الحشيش الصناعي، إلى جانب استخدام وسائل نفوذ وسلطات رسمية للتغطية على أنشطة الشبكة.

كما كشفت التحقيقات الأولية عن أدلة رقمية، من بينها رسائل واتصالات مسجلة بين سارة خليفة وعدد من الضباط، يُعتقد أنها قد استُخدمت كوسائل ابتزاز وحماية داخلية.

عُزل المستشار الشاذلي من منصبه بشكل فوري، فيما تم تكليف رئيس نيابة من القاهرة بتسيير أعمال مكتبه مؤقتًا، وسط ترقّب شعبي وإعلامي لأي مستجدات في هذه القضية التي هزّت ثقة الشارع في بعض مؤسسات الدولة.

وتبقى التحقيقات جارية وسط تأكيدات من مصادر مطلعة بأن ما ظهر حتى الآن لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، وأن الأيام المقبلة قد تكشف عن مفاجآت أكبر.