ترامب يُعلن نهاية الحرب: “حفظ الله إيران.. حفظ الله إسرائيل”

في مشهد لا يخلو من الدهشة والجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفًا شاملاً لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، واضعًا حدًا لحرب خاطفة خلّفت دمارًا واسعًا في الشرق الأوسط. الإعلان جاء عبر بيان مفاجئ ختمه بعبارة صادمة: “حفظ الله إيران.. حفظ الله إسرائيل.”

وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ خلال ساعات، بعد تصعيد دموي بدأ بقصف منشآت نووية إيرانية وردّ عنيف استهدف قاعدة “العديد” في قطر. الصفقة، التي تمّت بوساطة قطرية وتوقيع ثلاثي بين ترامب ونتنياهو وأمير قطر، تُنهي مؤقتًا واحدة من أكثر الجبهات سخونة في المنطقة.

لكن خلف كلمات ترامب المدوية، أسئلة معلّقة: هل انتصرت إيران، أم تنازلت؟ هل خسرت إسرائيل رهانها؟ أم أن ترامب كتب بداية توازن جديد في الشرق الأوسط؟

الهدنة قائمة. الحرب توقفت. لكن الصدمة ما زالت تتردّد.