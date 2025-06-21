صاروخ إيراني يثير حيرة الإسرائيليين: هجوم نوعي يضرب قلب بئر السبع

في تطور لافت ضمن المواجهات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، شنت طهران هجومًا نوعيًا على مدينة بئر السبع بصاروخ واحد فقط، دون أن يتمكن جيش الاحتلال من اعتراضه، ما تسبب بخسائر وحرائق في موقع حساس.

الصاروخ الإيراني سقط قرب مجمّع Gav-Yam Negev وCyberSpark، أحد أبرز المراكز التقنية في إسرائيل، والذي يضم مقرات تدريب وتشغيل لوحدة 8200، المسؤولة عن الاستخبارات السيبرانية، ما يجعله جزءًا رئيسيًا من البنية التحتية الدفاعية الرقمية الإسرائيلية.

الغريب في الهجوم أنه تم دون أي إنذار مسبق أو محاولة اعتراض، على عكس ما جرت عليه العادة في الموجات الصاروخية السابقة، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية حول سبب الفشل في رصد الصاروخ واعتراضه.

وبينما تحظر إسرائيل نشر صور لمواقع سقوط الصواريخ، أظهرت مقاطع فيديو متداولة اندلاع حرائق في المنطقة المستهدفة، وسط تزايد المخاوف من محدودية مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى تل أبيب، في ظل استمرار الهجمات غير المتوقعة من الجانب الإيراني.

يُذكر أن الهجوم الأخير يأتي في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلى في إسرائيل إلى 23، فيما بلغ عدد المصابين 1007، بينهم حالات خطرة ومتوسطة، إضافة إلى مئات حالات الهلع.