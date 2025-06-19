بأوامر من أبوظبي.. اعتقال الصحفي مزاحم باجابر في المكلا بسبب فضحه للفساد

وطن19 يونيو، 2025

في خطوة جديدة تؤكد تصاعد الانتهاكات ضد الحريات الصحفية في اليمن، اعتقلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي الحضرمي مزاحم باجابر، رئيس تحرير “منصة الأحقاف”، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من أبوظبي، بحسب مصادر مطلعة.

ويأتي هذا الاعتقال على خلفية تغطياته الصحفية وكتاباته التي انتقد فيها الفساد المستشري والنفوذ الإماراتي في المحافظة، لا سيما عقب كشفه عن صفقة مثيرة للجدل بقيمة 865 مليون دولار مع شركة طاقة خليجية.

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ويُعرف باجابر بخطه المهني المستقل وانتقاداته الحادة للفشل السياسي والخدماتي في حضرموت، ما جعله عرضة لحملات استهداف متكررة من قبل المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًا، في إطار ما وصفه ناشطون بـ”سياسة تكميم الأفواه” ضد كل صوت حر.

منظمات حقوقية كانت قد نددت في وقت سابق بالمضايقات التي تعرض لها الصحفي باجابر، محذّرة من تزايد الاعتقالات التي تطال الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، وسط اتهامات باستخدام النفوذ العسكري لإسكات الأصوات المعارضة خدمةً لأجندات خارجية.

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وطن19 يونيو، 2025

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