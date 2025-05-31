إسرائيلي يصرخ لأجل غزة.. وصمت عربي يثير الغضب

وطن – في وقت تتعرض فيه غزة لحرب إبادة غير مسبوقة منذ أكثر من 600 يوم، خرج صوت غير متوقع من داخل إسرائيل، هزّ المجتمع العبري وصدم الرأي العام. الأكاديمي الإسرائيلي “دوتان هاليفي”، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، نشر مقالاً مؤثراً بصحيفة “يديعوت أحرونوت” ينتقد فيه بشدة الحرب الدائرة في القطاع، واصفاً غزة بأنها “مكب بشري مفتوح، دُمرت فيه مقومات الحياة الأساسية”، ومتهماً جيشه بأنه حول القطاع إلى “أرض موت” لا مهرب فيها للمدنيين.

المقال، الذي أثار عاصفة داخل الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية، اعتُبر بمثابة “تمرّد أخلاقي” ضد آلة الحرب الصامتة التي تحصد أرواح الأبرياء، فيما تواصل الحكومة والجيش البحث عن صواريخ ومقاتلين بين الأنقاض. هاليفي لم يكتفِ بالتوصيف، بل اتهم القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل بتعمد إطالة أمد الحرب على حساب الأطفال والمرضى والنساء، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي “غارق في حملة عبثية تُفقده إنسانيته”.

وطرح هاليفي أسئلة موجعة: “ماذا سنقول لأطفالنا عندما يسألوننا عن غزة؟ ماذا سنروي لهم عن الأطفال الذين أكلوا علف الحيوانات من شدة الجوع؟ وعن الجثث التي تجمدت تحت الخيام؟”. واختتم مقاله بجملةٍ تلخص حجم الفاجعة: “ربما سنخبرهم عن المسلسلات التي تابعناها، بينما كانت غزة تحت القصف”.

في المقابل، يواصل الإعلام الرسمي العربي والمسؤولون صمتهم العجيب، في وقت تتوالى فيه المجازر على مدار الساعة، وكأن غزة ليست من هذا الكوكب.

تغريدات هاليفي أثارت ردود فعل متباينة بين الإسرائيليين، بين من وصفه بـ”الخائن” ومن اعتبره “ضميرًا أخيرًا في دولة فقدت بوصلتها”.