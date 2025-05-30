زاهي حواس و”الـ250 ألف مقال”.. هل تكتب المومياء أم يتحدث الفرعون؟

وطن – في محاولة لتلميع صورته بعد موجة الانتقادات العنيفة التي طالته عقب ظهوره في بودكاست “جو روجان”، خرج عالم الآثار المصري زاهي حواس في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، ليزيد الطين بلّة بتصريح فاق كل التوقعات. فقد أعلن بكل ثقة أنه كتب أكثر من 250 ألف مقال علمي!

رقم أثار السخرية أكثر من الإعجاب، خاصة أن العمليات الحسابية البسيطة أثبتت استحالته. فلو افترضنا أن حواس يكتب مقالًا واحدًا يوميًا، فسيحتاج إلى 685 عامًا لإنجاز هذا الرقم! ولو كتب مقالين يوميًا، فالمهمة ستستغرق 342 سنة – أي منذ ما قبل الثورة الفرنسية!

حواس الذي طالما قدّم نفسه باعتباره “حارس الأهرامات” و”وصيًّا على أسرار الفراعنة”، أراد أن يدافع عن “قيمته العلمية” كما قال، لكنه فجّر جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث اعتبره البعض “فرعونًا رقميًا” يعيش في عصر الأساطير، بينما تساءل آخرون: هل كتب مقالاته على ورق البردي قبل اختراع المطبعة؟!

السخرية طالت أيضًا وصفه لجو روجان بأنه “مغرور ومنغلق فكريًّا”، في محاولة لتبرير الأداء الكارثي الذي ظهر به في اللقاء الذي حمّله كثيرون مسؤولية تشويه صورة مصر الأكاديمية عالميًا.

وبينما دافع البعض عن حواس مشيرين إلى احتمال أنه قصد عدد الكلمات لا المقالات، فإن الغالبية رأت أن التصريح لا يمكن تفسيره إلا كـ”مبالغة إعلامية غير محسوبة”، تزيد من الفجوة بينه وبين الجيل الجديد الذي يتعامل مع الأرقام والدقة بمنهجية لا تحتمل العشوائية.

في النهاية، خرج حواس من معركته الإعلامية خاسرًا أمام السوشال ميديا التي لا ترحم، وتحول من رمز أثري عالمي إلى نكتة رقمية يتناقلها الجميع بمرارة ساخرة.