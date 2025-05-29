نهائي دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان وانتر مباشر والتشكيلة والموعد والتعليق

وطن- يترقب جماهير الكرة المستديرة وعشاقها في كل مكان، مباراة باريس سان جيرمان وانتر مباشر، السبت، لمعرفة هوية البطل للنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لهذا الموسم مع وصيف الدوري الإيطالي إنتر ميلان، على ملعب استاد “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

باريس سان جيرمان وانتر مباشر.. نهائي الأبطال

وستنطلق المباراة بصافرة الحكم الروماني الدولي “إستفان كوفاكس”، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال للنسخة الحالية 2024-2025. عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا واليمن والعراق.

بينما في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

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معلق مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان

كما وسيعلق على أحداث المباراة النهائية من نسخة دوري أبطال أوروبا بين باريس وانتر، على شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وستذاع المباراة على قنوات رياضية مفتوحة أخرى بتعليق أجنبي.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

وسيلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي أمام منافسه إنتر ميلان مباراة الصراع على اللقب للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بتشكيلة أساسية متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينهوس. مينديز، باتشو، أشرف حكيمي.

وسط الفريق: جواو نيفيس، فابيان رويز، فيتينيا. باركولا، كفاراتسخيليا.

كما وفي خط الهجوم: عثمان ديمبيلي.

تشكيلة إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان

ويتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المباراة النهائية لإنقاذ الموسم بلقب تاريخي أمام باريس سان جيرمان، بتشكيلة أساسية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: باستوني، أتشيربي، يان بيسيك.

خط الوسط: ديماركو، مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دومفريس.

كما وفي الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.