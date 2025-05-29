التلفزيون الإسرائيلي يبث من السعودية بلسان عربي!
🔴”العربية” ليست شاشة إخبارية تنقل الحدث، بل سلاحًا يُطلق روايات الـ.ـعد.و بدقة ويصوّبها نحو وعي الأمة!.. تحولت لناطق باسم الاحتـ.ـلال تُسانده بصوتها حيث تعجز دباباته عن التقدم.. وبينما المـmـقاومة تحفر بد.مهـ.ـا طريق الكرامة كانت “العربية” تحفر بسمومها قبور المعنويات
كل يوم… pic.twitter.com/o9luiXs1Hh
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 28, 2025
وطن – في مشهد إعلامي يعكس انحيازًا صارخًا لرواية الاحتلال الإسرائيلي، تفجّرت موجة من الغضب ضد قناة “العربية” السعودية، بعدما بثّت تقريرًا ادّعت فيه وجود خلافات داخلية في حركة حماس، بين جناحيها السياسي والعسكري، وهو ما اعتبرته الحركة تشويهًا متعمدًا وتشويشًا على معركتها الوجودية ضد العدوان على غزة.
حركة حماس ردّت بسرعة، ووصفت ما ورد على لسان القناة بـ”الإشاعات والأكاذيب”، داعيةً إدارة القناة لتقديم اعتذار رسمي، والتوقف عن تبنّي رواية الاحتلال، التي قالت إنها تخدم العدو وتبرر جرائمه.
وأكدت الحركة أن قناة العربية دأبت على التحريض ضد المقاومة، في تغطية إعلامية تنحاز للاحتلال، خصوصًا خلال مجازر غزة، حيث تجاهلت “العربية” الجرائم اليومية المرتكبة بحق المدنيين، بينما روّجت لمزاعم الاحتلال ومؤامراته.
ولم تكن هذه المرة الأولى، فقد تحوّلت “العربية” خلال حرب غزة إلى ما يشبه المنصة الدعائية للجيش الإسرائيلي، عبر مذيعات ومراسلين يكررون روايات العدو بحرفية، ويشنّون حملات تشويه ضد المقاومة، وخاصة ضد عملية “طوفان الأقصى”.
الإعلامية المصرية رشا نبيل، التي ظهرت مرارًا في نشرات “العربية”، كانت أحد أبرز الوجوه المتهمة بالترويج لخطاب الاحتلال، والتقليل من بشاعة الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة.
ولم يقتصر الأمر على بث التقارير، بل شاركت القناة في صناعة رواية بديلة بالكامل، تتهم فيها المقاومة بالمسؤولية عن قتل المدنيين، في الوقت الذي تخوض فيه غزة حربًا وجودية ضد آلة القتل الصهيونية.
حماس شدّدت على أن ما تقوم به قناة العربية هو “سلاح دعائي”، وأنها لم تعد قناة إخبارية بقدر ما أصبحت “ناطقًا باسم الاحتلال”، تهاجم المقاومة بصوتها، حيث تفشل الدبابات في التقدم.
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تعليق واحد
آية المنافق ثلاث:
إذا حدث كذب ، و إذا أؤتمن خان ، و إذا وعد أخلف..
(حديث صحيح ).
أيضا،
- عن حذيفة ، أنه بلغه رجل ينم الحديث فقال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يدخل الجنة نمام..
نميمة: وشاية، سعاية.
أما عن الكذب، فالحديث:
– إياكم و الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، و إن الفجور يهدي إلى النار ، و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا..
و عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، و إن البر يهدي إلى الجنة ،
و لا يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا..
(حديث صحيح).
تحري الشيئ البحث، أو التفتيش عنه..، فلمجرد
أن يكون المرء صادقا يتحرى الصدق و يحب الصدق ينال درجة الصديق عند الله ،
ليس مثلا كأقوام يتحرون الكذب تحريا و ينشروه كاليهود:
{سماعون للكذب} المائدة.