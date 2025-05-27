علي راشد النعيمي.. “كيس الرشاوى” الإماراتي في تل أبيب!

وطن – منذ توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال في سبتمبر 2020، تصدّر اسم الإماراتي علي راشد النعيمي مشهد العلاقات السرية والمعلنة بين أبوظبي وتل أبيب. لم يكن الرجل مجرد وجه رسمي، بل عرّاب تطبيع كامل، هندس مسارات نفوذ إماراتي في إسرائيل، وقاد حملات تقارب خلف الكواليس بغطاء “التسامح الديني” و”مكافحة الكراهية”.

تكشف تقارير وتحقيقات من منصات معارضة أن النعيمي تحوّل إلى مبعوث غير رسمي لمحمد بن زايد، خصوصًا خلال فترة تشكيل حكومة نفتالي بينيت في 2021، حيث رتّب سلسلة لقاءات مع مقربين من الأخير، من بينهم مدير مكتبه “تال غان تسفي”، الذي عبّر صراحة عن الحاجة إلى تمويل خارجي “غير مباشر” لدعم الحكومة الجديدة.

هذا التمويل لم يأتِ على شكل حقائب نقدية، بل كدعوات لمؤتمرات، وجوائز أكاديمية، ودعم مراكز بحثية إسرائيلية متخصصة في “الاعتدال”، لكنها في الواقع تعمل على تبييض انتهاكات الأنظمة المتحالفة مع إسرائيل.

ووفقًا لمنصة “إماراتي ليكس”، لعب النعيمي دورًا محوريًا في شراء النفوذ الإسرائيلي داخل الغرب للدفاع عن سجل الإمارات الحقوقي، مستخدمًا أدوات ضغط على اللوبيات اليهودية لتلميع صورة أبوظبي، بل وتوظيف أجهزة مثل الموساد في استهداف المعارضين بالخارج، تحت مظلة “مكافحة التطرف”.

تطبيع الإمارات مع الاحتلال، لم يقتصر على التعاون السياسي أو الأمني، بل دخل مرحلة “التطبيع القتالي والمخابراتي”، تقوده شخصيات مثل النعيمي، الذي يوصف بأنه مهندس الرشاوى البيضاء.

اللافت أن العلاقة بين النعيمي ونفتالي بينيت لم تنتهِ بخروج الأخير من الحكم. فقبل أشهر، زار بينيت أبوظبي في لقاء غير معلن، جمعه بمحمد بن زايد، بحضور شخصيات أمنية بينها النعيمي، ما طرح أسئلة جدية عن نوع الشراكة العميقة التي تستمر خارج الإطار الرسمي.

بين “السلام الإبراهيمي” و”الأجندة الأمنية” تتوسع شبكة التطبيع.. وعلي راشد النعيمي هو المهندس الصامت وراء واحدة من أخطر موجات التحالف بين الديكتاتوريات العربية والاحتلال الإسرائيلي.