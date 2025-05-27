جولاني يدربه.. هل يقاتل الجيش المغربي في غزة؟
وطن – في فضيحة عسكرية هزت الشارع العربي والمغربي تحديدًا، تداول نشطاء على مواقع التواصل مشاهد صادمة من مناورات “الأسد الإفريقي 2025″، أظهرت جنودًا مغاربة يتلقّون تدريبات ميدانية على اقتحام “أنفاق غزة”، لكن المثير للدهشة أكثر، أن التدريب تمّ تحت إشراف مباشر من عناصر لواء جولاني الإسرائيلي، الذي يُتهم بارتكاب مجازر في رفح وخان يونس.
المقطع المتداول وثق وجود وحدات من الدرك الملكي المغربي إلى جانب قوات من لواء جولاني على التراب المغربي، يتدربون على تقنيات حرب الأنفاق التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته على قطاع غزة. هذا النوع من التدريب لم يُقدّم تحت مسمى مكافحة الإرهاب، بل تطابقت تكتيكاته مع تلك التي تُستخدم حاليًا ضد المقاومة الفلسطينية في غزة.
المشهد أشعل مواقع التواصل، واعتبره مراقبون نقلة خطيرة في مسار التطبيع المغربي الإسرائيلي، الذي انتقل من مستويات دبلوماسية وتجارية إلى ما بات يُوصف اليوم بـ”التطبيع القتالي”، حيث يصبح العدو حليفًا ميدانيًا، وتتقاطع الأجندات على حساب شعب تحت الحصار والإبادة.
اللافت أن التدريب جرى تزامنًا مع تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، وسقوط مئات الشهداء في رفح، ما زاد من حالة الغضب الشعبي، خصوصًا أن التدريب جرى على أرض عربية، باستخدام معدات متطورة ومناهج عسكرية إسرائيلية.
الأسئلة التي تطرح اليوم تتعدّى البعد السيادي والأخلاقي، لتصل إلى عمق الموقف المغربي من القضية الفلسطينية. فهل يتحول التدريب إلى مشاركة ميدانية مستقبلية؟ وهل يقبل المغاربة بأن يُزج بجيشهم في تحالف ميداني مع جيش الاحتلال؟
مطالبات برلمانية ومجتمعية بدأت تظهر، تطالب بتوضيح رسمي من الحكومة المغربية بشأن أهداف هذا التعاون، وتطالب كذلك بوقف فوري لأي علاقة عسكرية مع إسرائيل.
في وقت تُباد فيه غزة، وتُرتكب المجازر أمام أعين العالم، يبدو أن بعض الأنظمة العربية قررت أن تغلق الملف الفلسطيني بالكامل، لا بالكلام فقط، بل بالسلاح والتدريب أيضاً.
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2 تعليقات
من يقف مع اليهود ضد
المسلمين فحكمه حكم
اليهود.. يحل دمه..
و هو معهم في جهنم..
و ما أكثر الخونة..،
أذكر و أطلب من الإخوة في غزة الإلتجاء و التوكل
و الإستعانة و الإستعاذة بالله وحده لا شريك له، لدحر عدوان الظالم المعتدي… ،
و إذا تحقق ذلك إنشاء
الله ، فليقف أهل الأرض
جميعا ضدكم ،فلن يضروكم، إلا بشيئ قد قدره الله ، و كذلك لن
ينفعوكم، إلا بشيئ قد
قدره الله ، رفعت الأقلام
و جفت الصحف
(حديث صحيح)..،
– الخلاص في توحيد رب
العالمين وحده لا شريك
له، و بعدها مرحبا بكل
شيئ..، نصر أو شهادة…
إياكم و ظن السوء بالله
رب العالمين ، فهذه أكبر
المصائب..،
– اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك و نحن نعلم ،
و نستغفرك لما لا نعلم..
(حديث صحيح)..
اللهم انصر عبادك المجاهدين على أعدائهم و أعدائك و أعداء الدين…
آمين…و الحمد لله رب العالمين.
نعوذ بالله من طريق المغضوب عليهم اليهود: الأمة الغضبية ، أهل الكذب، و البهت، و الغدر، و المكر، و الحيل، قتلة الأنبياء ، أكلة السحت (الربا و الرشا)،
أخبث الأمم طوية، و أرداهم سجية، و أبعدهم عن الرحمة، و أقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء، و ديدنهم العداوة و الشحناء ، بيت السحر، و الدجل ، و الكذب و الحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم و تكذيبهم الأنبياء حرمة ، و لا يرقبون في مؤمن إلا و لا ذمة ، و لا لمن وافقهم عندهم حق و لا شفقة ، و لا لمن شاركهم عندهم عدل و لا نصفة ، و لا لمن خالطهم طمأنينة و لا أمنة ، و لا لمن استعملهم عندهم نصيحة..، بل أخبثهم: أعقلهم..، و أحذقهم: أغشهم (أكثر من يغشهم)، و سليم الناصية (حاشاه أن يوجد بينهم) ليس يهودي على الحقيقة..، أضيق الخلق صدورا ، و أظلمهم بيوتا، و أنتنهم أفنية، و أوحشهم سجية،
تحيتهم: لعنة ، و لقاؤهم: طيرة ، و شعارهم: الغضب ، و دثارهم: المقت…،
أخي القارئ: إذا لم تكن يهوديا…، فاشكر الله على هذه النعمة كثيرا ، و على
نعمة الإيمان..
الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا و يرضى ، الحمد لله رب العالمين…