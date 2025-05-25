آلاء النجار.. الطبيبة التي ودّعت أبناءها التسعة في غارة واحدة!

وطن – في مشهدٍ يلخّص حجم الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، فقدت الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار تسعة من أبنائها دفعة واحدة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلها في خان يونس، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني في مجمع ناصر الطبي.

كانت آلاء النجار تمسح على جباه الأطفال وتطمئن الأمهات، قبل أن تتحول فجأة إلى واحدة منهن، تُستقبل أبناءها جثثًا ممزقة على طاولة الطوارئ.

يحيى، راكان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا.. أسماء خرجت من رحم أم واحدة، وسقطت في لحظة واحدة تحت أنقاض منزل مدمّر.

الزوج أُصيب بجروح خطيرة، وبقي الطفل آدم هو الوحيد الناجي، شاهدًا حيًا على جريمة إبادة عائلية مكتملة، تكشف بشاعة الاحتلال وفشل المجتمع الدولي في حمايته.

لم تكن الطبيبة آلاء ضحية رصاصة، بل ضحية وجع لا يندمل، أم فقدت عائلتها بالكامل، وتحولت من مُسعفة إلى منكسرة.. وقفت في الطوارئ تصمت بدل البكاء، تتنفس وجعًا بلا صوت.

القصة المروّعة سلّطت الضوء مجددًا على وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تُمحى عائلات بأكملها تحت ذريعة “الدفاع عن النفس”، وتُرتكب المجازر أمام العالم، الذي لا يملك إلا “القلق” و”البيانات”.

هذه ليست “أم شهيد”، بل أم تسعة شهداء، لم تُقتل لكنها ماتت كل لحظة، إذ أصبحت الصورة الصادمة لمجزرة واحدة من آلاف المجازر التي طالت المدنيين في غزة.

الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة، والأمم المتحدة أصبحت شاهد زور على مذبحة العصر. في المقابل، رفعت آلاء النجار رأسها وكتبت بدمها شهادة انهيار ما تبقى من الإنسانية.

سلام على آلاء، وعلى كل أم لم تجد من العالم إلا القصف، ومن العدل إلا التجاهل.

كبّروا على الإنسانية المزعومة أربعًا.. فهي قُتلت في غزة.