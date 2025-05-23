نائب أمريكي يدعو لإبادة غزة بالسلاح النووي.. غضب عالمي وتحريض صهيوني فجّ!

وطن – أثار النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية فلوريدا راندي فاين جدلاً واسعًا وغضبًا دوليًا بعد دعوته الصريحة إلى استخدام السلاح النووي ضد سكان قطاع غزة، في تصريحات صادمة شبّه خلالها الفلسطينيين بالنازيين واليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

تصريحات فاين جاءت في أعقاب حادث إطلاق نار أودى بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، حيث طالب فاين برد أمريكي حاسم على غرار ما جرى في هيروشيما وناغازاكي، مؤكدًا أن “القضية الفلسطينية شر يجب اجتثاثه”، على حد تعبيره.

فاين، المعروف بولائه المطلق لإسرائيل ونشاطه الصهيوني، لم يتورع عن التحريض العلني على إبادة شعب بأكمله، في تجاوز خطير للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ما استدعى ردود أفعال غاضبة من منظمات حقوقية وشخصيات سياسية معارضة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وفي سلسلة تغريدات وتصريحات سابقة، لم يخف فاين تحريضه المستمر ضد الفلسطينيين والداعمين لهم، فقد وصف النائبة الديمقراطية رشيدة طليب بـ”الإرهابية المسلمة”، واحتفل علنًا بقتل الناشطة الأمريكية إيشنور إزجي إيغي على يد قوات الاحتلال في الضفة، واصفًا إياها بدورها بأنها “إرهابية”.

فاين لم يكتفِ بالتحريض الإعلامي، بل دعا إلى استسلام فلسطيني غير مشروط، رافضًا أي مفاوضات أو حل سياسي، في لهجة تعكس الانحياز التام للاحتلال الإسرائيلي وخطابه المتطرف.

الخطير أن هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد خطابات الكراهية والتحريض الرسمي في الغرب، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وتجاهل المجتمع الدولي للمجازر والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.

المراقبون حذروا من خطورة تطبيع هذا النوع من الخطابات في المؤسسات التشريعية الأمريكية، مطالبين بمحاسبة النائب فاين والتحقيق في تصريحاته التي تتعارض مع القوانين الأمريكية والدستور ذاته.