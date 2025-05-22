أمير القلوب يربك العروش.. محمد أبو تريكة يرفض التطبيع ويصفع أنظمة القمع!

وطن – في وقت تُمارس فيه الأنظمة العربية القمع وتفرض التطبيع مع الاحتلال كأمر واقع، لا يزال محمد أبو تريكة، النجم الأسطوري للكرة المصرية، يغرّد خارج السرب.

فقد ظل الرجل رمزًا للقيم والثبات، في زمن صار فيه الصمت سياسة والمواقف المبدئية جريمة. أبو تريكة، الذي لقّبه الجمهور بـ”أمير القلوب”، أثبت أنه ليس فقط نجمًا داخل الملاعب بل منارة للوعي والكرامة خارجها.

اشتهر أبو تريكة بموقفه التاريخي خلال كأس الأمم الإفريقية 2008 عندما رفع قميصًا كُتب عليه “تعاطفًا مع غزة”، في وقت كانت فيه معظم الأصوات صامتة. هذا الموقف لم يكن استثناءً، بل بداية لنهج واضح يربط بين الرياضة والمبدأ.

رفض أبو تريكة الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، ودفع الثمن غاليًا: مصادرة أمواله، إدراجه على قوائم الإرهاب، ومنعه من دخول وطنه.

ورغم كل ذلك، لم يتراجع عن دعم القضية الفلسطينية، ولم يتورط في أي مشاريع تطبيعية، بل عبّر علنًا عن رفضه الواضح لكل أشكال التعاون مع الاحتلال، حتى من داخل الاستوديوهات الرياضية. في وقت كان فيه اللاعبون يتجنبون الحديث في السياسة، قرر أبو تريكة أن يلعب في ميدان أوسع: ميدان الكرامة.

اليوم، ومع تصاعد موجات التطبيع العربي، يتجدد الحديث عن رمزية محمد أبو تريكة، لا كلاعب بل كصوت صارخ في وجه أنظمة القمع والتطبيع. ملايين يتابعون مواقفه، وهاشتاغات تُطلق دعماً له، ليبقى “أبو تريكة” عنوانًا للشرف العربي المفقود.