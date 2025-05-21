ريفكا لافير.. نازية باليوغا تدعو لإبادة غزة بروحانية القتل

وطن – في واحدة من أكثر مشاهد التحريض الإسرائيلي تطرفًا منذ بداية حرب غزة، أطلقت المستوطِنة ريفكا لافير خطابًا نازيًا مموّهًا بلغة روحية، دعت فيه إلى إبادة جماعية شاملة لسكان غزة من الرضيع إلى العجوز، مستخدمة مفردات “الوعي” و”المحبة” و”التمكين الروحي” في تسويق خطاب الكراهية والقتل.

لافير، مدربة يوغا إسرائيلية، صعد نجمها بعد السابع من أكتوبر 2023، بسبب قدرتها على دمج خطاب صوفي/روحاني بمضامين نازية بحتة. وفق صحيفة “هآرتس”، تنتمي لافير إلى تيار “اليوغا النازية”، وهم فئة تستغل مفاهيم الروحانية لإضفاء طابع أخلاقي على الإبادة الجماعية.

ظهرت لافير في عدة مقاطع مصورة، تؤكد فيها أن “الطريق إلى السلام يبدأ بتدمير غزة”، داعية إلى “محو الفلسطينيين من الوجود” تحت شعار “المحبة القصوى”. وقالت في أحد الفيديوهات: “نحن ملتزمون بالانتقام.. من الرضيع إلى العجوز”.

هذا النوع من الخطاب يجسد تحوّل الاحتلال من مجرد استعمار إلى مشروع إبادة روحي وعقائدي، يبرر القتل بمفردات نفسية خادعة، ويوظف “العزلة التأملية” كستار للتجويع الجماعي والقصف العشوائي.

الأخطر أن خطاب ريفكا لا يُمثل صوتًا شاذًا، بل جزءًا من تصعيد منظم قادته شخصيات عسكرية وسياسية إسرائيلية، دعت خلال الأشهر الماضية إلى تسوية غزة بالأرض وتهجير سكانها جماعيًا. وزراء في حكومة نتنياهو دعموا علنًا فرض التجويع الجماعي وقطع الإمدادات الأساسية عن غزة، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

في ظل هذا التواطؤ العلني بين السلاح والدين والروحانية الكاذبة، تتحول غزة إلى حقل اختبار لمشروع تطهير عرقي مغلف بخطاب “الشفاء والسلام”. وهنا لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها: ما يُمارس في غزة ليس حربًا، بل فصل نازي جديد يُكتب بموسيقى يوغا وابتسامات زائفة.