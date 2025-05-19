بايدن يُشخَّص بسرطان عدواني في مرحلة متقدمة: تفاصيل صادمة عن حالته الصحية

وطن – في تطور طبي مثير للقلق، أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، تبيّن أنه قد انتقل إلى العظام، مما يشير إلى وصول الحالة إلى مرحلة متقدمة وخطيرة. الإعلان جاء عبر بيان رسمي استند إلى نتائج اختبارات PSA وخزعة بروستاتية، صنّفت حالة بايدن بدرجة غليسون 9، وهي الأعلى من حيث شدة المرض.

ورغم عدوانية المرض، أشار الفريق الطبي إلى أن السرطان لا يزال حساسًا للهرمونات، ما يتيح خيارات علاجية، لكنها تتطلب متابعة دقيقة ومعالجة طويلة الأمد. الإصابة تزامنت مع مشكلات في المسالك البولية، دفعت بايدن لإجراء سلسلة من الفحوصات الدقيقة خلال الأسابيع الماضية.

الرئيس السابق دونالد ترامب أعرب عن تعاطفه مع خصمه السياسي، قائلًا إن “ميلانيا وأنا نشعر بالحزن لسماع التشخيص”، موجهًا تمنياته بالشفاء لبايدن وعائلته.

لكنّ هذا الإعلان الطبي أعاد إلى الواجهة الجدل المستمر حول صحة بايدن، خاصةً وأن تسريبات إعلامية وتقارير مرتقبة في كتاب بعنوان “الخطيئة الأصلية”، تكشف أن البيت الأبيض تعمّد التستر على تدهور قدرته الجسدية والعقلية خلال فترته الرئاسية.

الكتاب المنتظر يروي تفاصيل مثيرة، من بينها أن الأطباء حذّروا الفريق الرئاسي من خطر السقوط المتكرر، وأن بايدن كان على وشك استخدام كرسي متحرك، في حال أُعيد انتخابه. كما تم اتخاذ تدابير سرية مثل تعديل المسارات داخل البيت الأبيض، وضع درابزين إضافي، وتقصير المسافات في ظهوره العلني.

طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور حذّر المقربين من بايدن من أن أي سقوط كبير آخر قد يُفقده القدرة على المشي بشكل مستقل. وقد تم بالفعل اعتماد ارتداء أحذية رياضية خلال الفعاليات الرسمية، ضمن خطة لتقليل الحوادث.

بين الإعلان الرسمي والحقائق التي ستتكشف عبر الكتاب، يجد الأمريكيون أنفسهم أمام تساؤلات عن مدى الشفافية في إدارة صحة القادة، خاصة في ظل منصب يتطلب أقصى درجات الكفاءة البدنية والعقلية.