“نفق الحشيش” يُشعل الحدود: تصعيد جزائري ضد المغرب وتحذيرات من انفجار وشيك

وطن – أعلنت السلطات الجزائرية عن اكتشاف نفق سري يمتد من الأراضي المغربية إلى منطقة باب العسة غرب الجزائر، وقال التلفزيون الرسمي إن هذا النفق استُخدم في تهريب كميات كبيرة من الحشيش أو ما يُعرف بـ”الكيف المعالج”، واصفًا هذه المادة بأنها “سلاح يستهدف الأمن القومي الجزائري”.

الحادثة أثارت موجة جديدة من التوتر الدبلوماسي والأمني بين الجزائر والمغرب، وزادت من احتمالات التصعيد المباشر، خصوصًا بعد أن أشار تقرير رسمي إلى أن الأجهزة المغربية على علم باستخدام هذا النفق في عمليات التهريب.

الواقعة جاءت بعد أشهر فقط من اكتشاف نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود المغربية الإسبانية، كان يُستخدم لتهريب البشر والمخدرات، في عمليات وصفتها الجزائر بأنها “منظمة وممنهجة وتستهدف الأمن الداخلي”.

بالتزامن، يناقش البرلمان الجزائري قانونًا جديدًا للوقاية من المخدرات، وسط دعوات داخلية لتفعيل عقوبة الإعدام بحق المتورطين في شبكات التهريب. وقد صرح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، أن الدولة ستشن “حربًا بلا هوادة” ضد هذه العصابات.

الجزائر رفعت درجة التأهب الأمني على طول الحدود مع المغرب، محذّرة من تحوّل المنطقة إلى بؤرة “للسموم البيضاء والسوداء” – في إشارة إلى الحشيش والكوكايين – بالإضافة إلى تصاعد عمليات التسلل والاستفزازات.

في المقابل، واجه هذا التصعيد الإعلامي سخرية وتشكيكًا واسعًا من نشطاء مغاربة، اعتبروا أن تقرير التلفزيون الجزائري مفبرك، ولا يستند إلى أدلة ملموسة. وانتشرت على مواقع التواصل تغريدات تُكذّب الفيديو المنشور، وتتهم الجزائر بافتعال الأزمات لتصدير مشاكلها الداخلية.

الخطير في هذا التطور أنه قد يجر المنطقة إلى حرب إعلامية وأمنية مفتوحة، في ظل غياب الوساطات العربية والدولية. ومع عدم وجود رد رسمي مغربي حتى اللحظة، يظل الوضع مرشحًا لمزيد من التصعيد.