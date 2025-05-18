أزمة السودان والإمارات تتفاقم: اتهامات بالخيانة وخرق دبلوماسي يُهدد ملايين السودانيين

وطن – تشهد العلاقات بين السودان والإمارات واحدة من أسوأ فصولها في العقود الأخيرة، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن حادثة دبلوماسية خطيرة تمثلت في احتجاز دبلوماسيين سودانيين في دبي، وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم، ما أدى لتفويت رحلاتهم وخسارة تذاكرهم. الخرطوم وصفت هذا التصرف بـ”الانتهاك الصارخ” لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، و”استخفاف بالقانون الدولي”.

الحادثة تأتي في سياق توتر سياسي متفاقم بين البلدين، بعد أن اتهمت الحكومة السودانية أبوظبي بدعم مليشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي، المتورطة – بحسب الخرطوم – في إراقة دماء الأبرياء داخل البلاد. وكنتيجة لهذا التوتر، أعلنت السودان رسميًا أن الإمارات أصبحت “دولة عدوان”، وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية معها، فيما لا تزال القنصلية العامة في أبوظبي تعمل لتقديم الخدمات للجالية السودانية.

استهداف المسؤولين عن الجوازات والوثائق الشخصية ضمن البعثة السودانية، فاقم المخاوف من أن الحادثة تحمل أبعادًا تتجاوز الإهانة الدبلوماسية، وتهدد مصالح ملايين السودانيين المقيمين في الإمارات، الذين يعتمدون على هذه البعثات لإنجاز شؤونهم الرسمية.

الأزمة أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السودانيون عن غضبهم وطالبوا بالرد الحازم. وظهرت دعوات إلى تحرك دولي لحماية حقوق الدبلوماسيين، وإعادة الاعتبار للدولة السودانية في مواجهة ما وُصف بالإهانة المتعمدة.

أصوات داخل السودان طالبت الحكومة باتخاذ موقف صارم يشمل ردًا دبلوماسيًا مماثلًا، مع المطالبة بمراجعة العلاقة الاقتصادية مع الإمارات، خاصةً في ظل تقارير عن تحكم إماراتي في تصدير الذهب السوداني من خلال رجال أعمال سودانيين مقيمين هناك.

الحكومة السودانية أعلنت أنها تتابع الأمر عن كثب، و”لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ السيادة وكرامة المواطنين”. الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد ما لم يتم احتواؤها دبلوماسيًا.