“هزة مرّت من كريت إلى القاهرة.. كيف تفاعل المصريون مع الزلزال المفاجئ؟”

وطن – ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية، وشعر به عدد كبير من سكان مصر، خاصة في محافظات الساحل الشمالي والقاهرة.

الحدث أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث كثير من المواطنين عن إحساسهم بهزّات أرضية خفيفة استمرت لبضع ثوانٍ فقط، فيما تداولوا مقاطع فيديو وتغريدات تعكس حالة من القلق والدهشة.

وفقًا للمركز القومي للبحوث الفلكية في مصر، وقع الزلزال على عمق 76 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وكان مركزه على بُعد 431 كيلومترًا شمال مدينة رشيد. الهزة تبعتها ارتدادات زلزالية أخف، إحداها بقوة 4.2 درجة شمال مرسى مطروح، دون أن تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية.

هذا الزلزال لم يكن الأول الذي يشعر به المصريون هذا العام، ما أعاد فتح النقاش حول مدى جاهزية الدولة والبنية التحتية للتعامل مع كوارث طبيعية مشابهة، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الظواهر مؤخرًا.

البعض اعتبر الأمر “طبيعيًا”، بينما رأى آخرون أن الهزات الأرضية أصبحت أكثر تكرارًا وخطورة.

على مستوى التفاعل الشعبي، حفلت منصات مثل فيسبوك وتويتر بمئات المنشورات الساخرة والقلقة، ما يعكس خليطًا من الخوف والتساؤل عن الأسباب وتكرار الظاهرة. كما أعاد البعض تداول تحذيرات سابقة لخبراء زلازل أتراك، مما زاد من الجدل.

الخبر ما زال يتصدر محركات البحث في مصر، وسط ترقب للمستجدات وتحذيرات من احتمالات حدوث هزات ارتدادية إضافية.